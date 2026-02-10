HSSC Forest Guard Recruitment 2026: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा यह भर्ती विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत निकाली गई है, जिसमें कुल 779 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

संस्था का नाम: Haryana Staff Selection Commission (HSSC)

पद का नाम: Forest Guard

कुल पद: 779

आवेदन मोड: ऑनलाइन

आवेदन तिथि: 9 से 23 फरवरी 2026

शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास

आयु सीमा: 18 से 42 वर्ष

आवेदन शुल्क: शून्य

आधिकारिक वेबसाइट: http://www.hssc.gov.in

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन जारी: 6 फरवरी 2026

आवेदन शुरू: 9 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 23 फरवरी 2026

परीक्षा तिथि: जल्द घोषित की जाएगी

HSSC Forest Guard Vacancy 2026: कैटेगरी वाइज पद

कुल 779 पदों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है।

जनरल (UR): 318 पद

EWS: 123 पद

SC / BC / Ex-Servicemen: शेष पद

(कैटेगरी-वाइज डिटेल नोटिफिकेशन में उपलब्ध है)

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: योग्यता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता– उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आयु सीमा (01 जनवरी 2026 के अनुसार)

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 42 वर्ष

आरक्षित वर्गों को हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: शारीरिक मापदंड और एंड्योरेंस टेस्ट

Physical Measurement Test (PMT)

पुरुष उम्मीदवार

ऊंचाई: 168 सेमी

छाती: 79 सेमी (अनफुल) / 84 सेमी (फुल)

महिला उम्मीदवार

ऊंचाई: 155 सेमी

Physical Endurance Test (PET)

पुरुष: 25 किमी पैदल चाल – 4 घंटे में

महिला: 14 किमी पैदल चाल – 4 घंटे में

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के माध्यम से किया जाएगा:

CET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

लिखित परीक्षा

शारीरिक माप परीक्षा (PMT)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

दस्तावेज़ सत्यापन

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: परीक्षा पैटर्न

परीक्षा मोड: ऑफलाइन (OMR आधारित)

प्रश्नों की संख्या: 100

कुल अंक: 100

समय अवधि: 1 घंटा 45 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: नहीं

माध्यम: हिंदी और अंग्रेजी

न्यूनतम अंक:

जनरल: 50%

आरक्षित वर्ग: 40%

HSSC Forest Guard Salary 2026

चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप-C के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा।

पे स्केल: 21,700- 69,100 रुपये

पे लेवल: लेवल-3

इसके अलावा DA, HRA, TA और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे।

HSSC Forest Guard Online Apply कैसे करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध Forest Guard Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 7. आवेदन की कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

HSSC Forest Guard Recruitment 2026 FAQs

Q1. HSSC Forest Guard भर्ती 2026 में कितने पद हैं?

A. कुल 779 पद हैं।

Q2. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

A. 23 फरवरी 2026।

Q3. क्या इस भर्ती में आवेदन शुल्क लगेगा?

A. नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।

Q4. Forest Guard परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है?

A. नहीं, गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंक नहीं कटेंगे।

Q5. Forest Guard की सैलरी कितनी होगी?

A. 21,700 से 69,100 रुपये (लेवल-3) + भत्ते।

Jansatta Education Expert Conclusion

HSSC Forest Guard Recruitment 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बिना आवेदन शुल्क, अच्छी सैलरी और स्थायी नौकरी के कारण यह भर्ती काफी लोकप्रिय रहने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें।

Direct Link to Apply for HSSC Forest Guard Recruitment 2026