SSC Exam Dates November 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली तीन प्रमुख परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT), विभागीय टाइपिंग और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के साथ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का पेपर-II शामिल है।

आयोग के परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, ये परीक्षाएं 17 नवंबर से 28 नवंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में शामिल होना है, वे परीक्षा की तारीखें और जरूरी निर्देश यहां देख सकते हैं।

SSC November Exam Dates 2026: पूरा शेड्यूल

SSC की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, नवंबर में होने वाली परीक्षाओं की तारीखें इस प्रकार हैं।

परीक्षा का नाम परीक्षा की तारीख परीक्षा का तरीका कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनेल टेस्ट (CGEPT), बैच 01/2027 और 02/2027 17 और 18 नवंबर 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2025 20 और 21 नवंबर 2026 स्किल टेस्ट दिल्ली पुलिस और CAPFs सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025, पेपर-II 28 नवंबर 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित परीक्षा नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी प्रवेश पत्र या आयोग के आगे जारी होने वाले नोटिस में देखनी चाहिए।

CGEPT परीक्षा 17 और 18 नवंबर को

कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT) के बैच 01/2027 और 02/2027 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित होगी।

विभागीय टाइपिंग और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की तारीखें

वार्षिक विभागीय टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2025 का आयोजन 20 और 21 नवंबर 2026 को किया जाएगा। ये टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी भाषा से संबंधित कौशल के आधार पर होंगे।

दिल्ली पुलिस SI Paper-II 28 नवंबर को

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के पेपर-II की तारीख 28 नवंबर 2026 तय की गई है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी।

SSC Exam Schedule 2026 कैसे चेक करें?

नवंबर की परीक्षाओं का शेड्यूल देखने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर नोटिस बोर्ड या संबंधित परीक्षा से जुड़ा सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. नवंबर 2026 की परीक्षा तारीखों से संबंधित नोटिस खोजें।

स्टेप 4. नोटिस के लिंक पर क्लिक करके PDF खोलें।

स्टेप 5. परीक्षा की तारीख, परीक्षा का नाम और अन्य निर्देश ध्यान से पढ़ें।

स्टेप 6. जरूरत पड़ने पर PDF डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।