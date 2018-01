Delhi Police SI, CAPF और CISF ASI पेपर II के परिणाम घोषित, यहां देखें

SSC Delhi Police SI, CAPF, CISF Result 2017: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस SI, CAPF और CISF असिस्टेंट SI पेपर II 2017 के नतीजे जारी कर दिए हैं। सभी उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट्स एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कमीशन ने सोमवार देर शाम रिजल्ट्स की घोषणा की। कुल 6,660 उम्मीदवार, अगले चरण में होने वाली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इनमें 5,708 पुरुष और 952 महिला उम्मीदवार हैं। रिजल्ट स्टेटमेंट में कटऑफ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है। बता दें कमीशन द्वारा परीक्षा (पेपर 1) का आयोजन 01.07.2017 से 07.07.2017 के बीच हुआ था। वहीं पेपर II- 15.12.2017 को हुआ था। चयनित उम्मीदवार अब मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरेंगे। उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल की पूरी जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा कि वे लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए एसएससी की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। बहरहाल, अब आपको बताते हैं रिजल्ट चेक करने का सही तरीका। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाएं। होम पेज पर ही आपको ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF Examination 2017 (Paper-II)’ रिजल्ट नोटिफिकेशन नजर आएगा। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। अपनी डीटेल्स भरें। रिजल्ट संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए ‘Write Up’ सेक्शन में ‘click here’ लिंक पर क्लिक करें। सभी जरूरी निर्देश पढ़ें। अब अपना रिजल्ट जानने के लिए ‘Result’ सेक्शन में ‘click here’ सिलेक्ट करें। एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। अपना रोल नंबर चेक कर आप रिजल्ट देख सकते हैं।

