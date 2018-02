SSC Delhi Police SI, CAPF और CISF ASI पेपर II -2017 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, ऐसे चेक करें

SSC Delhi Police SI, CAPF, CISF ASI Paper 2 Answer Key 2017: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस SI, CAPF और CISF ASI पेपर II- 2017 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी ने शुक्रावार को यह अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बता दें इन परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा 29-01-2018 को हुई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, परीक्षा में बेहतर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है। उत्तर कुंजी के साथ ही प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी वेबसाइट से सिर्फ 19-03-2018 तक ही प्राप्त कर सकते हैं। 19 मार्च शाम 5 बजे तक ही यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

चलिए अब बताते हैं उत्तर कुंजी चेक करने का तरीका। सबसे पहले लॉगइन करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर https://ssc.nic.in/ पर। होम पेज ‘Latest News’ सेक्शन में जाएं। यहां आपको “Recruitment of Sub – Inspectors in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspectors in CISF Examination 2017 – Uploading of Final Answer Keys of Paper – II alongwith Question Paper(s)” के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब पीडीएफ फाइल में उपलब्ध जानकारी ध्यान से पढ़ें। फिर से उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें। अब नई विंडो में अपनी परीक्षा के ‘Master Question Paper with Key’ सेक्शन में से उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें। यह आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हासिल कर सकते हैं।

गौरतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस SI, CAPF और CISF असिस्टेंट SI पेपर II 2017 के नतीजे जारी कर 29 जनवरी 2018 को जारी किए थे। इस परीक्षा में 6,660 उम्मीदवार, अगले चरण में होने वाली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। इनमें 5,708 पुरुष और 952 महिला उम्मीदवार थे। इस परीक्षा का आयोजन (पेपर 1) 01.07.2017 से 07.07.2017 के बीच हुआ था। वहीं पेपर II- 15.12.2017 को हुआ था।

