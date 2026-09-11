SSC CPO Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सब-इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है।

एसएससी के इस भर्ती अभियान के तहत दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (Executive), CAPF में सब-इंस्पेक्टर (GD) और CISF में सब-इंस्पेक्टर (Fire) के पद भरे जाएंगे। कुल 1,871 अस्थायी रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं।

SSC CPO 2026 में कितने पद हैं?

SSC CPO 2026 भर्ती में कुल 1,871 पद शामिल हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम पदों की संख्या दिल्ली पुलिस एसआई (एग्जीक्यूटिव) 317 सीएपीएफ एसआई (जीडी) 1,320 सीआईएसएफ एसआई (फायर) 234 कुल 1,871

दिल्ली पुलिस के 317 पदों में 205 पद पुरुष उम्मीदवारों और 112 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। वहीं CAPF के 1,320 SI (GD) पदों में 1,173 पुरुष और 147 महिला पद शामिल हैं। सीआईएसएफ में एसआई (फायर) के सभी 234 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। ये रिक्तियां फिलहाल अस्थायी हैं और आगे इनमें बदलाव संभव है।

किन फोर्स में मिलेगी SI की नौकरी?

एसएससी सीपीओ भर्ती के तहत सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती सीआरपीएफ, बीएसफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में एसआई (एग्जिक्यूटिव) और सीआईएसएफ में एसआई (फायर) के पद भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

SSC CPO 2026 आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू 10 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर 2026, रात 11 बजे तक आवेदन सुधार विंडो 8 से 10 अक्टूबर 2026 सीपीओ कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा बाद में घोषित होगी

कौन कर सकता है SSC CPO 2026 के लिए आवेदन?

दिल्ली पुलिस एसआई और सीएपीएफ एसआई (जीडी) पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। सीआईएसएफ में एसआई (फायर) पद के लिए योग्यता अलग है। इसके लिए साइंस विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ स्नातक डिग्री की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।

SSC CPO 2026 आयु सीमा

दिल्ली पुलिस एसआई और सीएपीएफ के अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं साईएसएफ में एसआई (फायर ) पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

दिल्ली पुलिस में SI पद के लिए आवेदन करने वाले पुरुष उम्मीदवारों के पास पीईटी/पीएसटी के समय एलएमवी यानी मोटरसाइकिल और कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है।

SSC CPO 2026 में परीक्षा पैटर्न बदला

इस बार एसएससी ने सीपीओ परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पेपर-I में अब 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि घटाकर एक घंटे कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक सेक्शन के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा।

पेपर-II में भी बड़ा बदलाव किया गया है और अब इसमें चार हिस्से होंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, संख्यात्मक अभियोग्यता और अंग्रेजी समझ। पेपर-II में कुल 160 प्रश्न होंगे और यह 320 अंकों का होगा। इसकी अवधि एक घंटे होगी और प्रत्येक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित होगा।

SSC CPO 2026 चयन प्रक्रिया क्या होगी?

एसएससी सीपीओ में सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं होगा। चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। उम्मीदवारों को पहले पेपर-I देना होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा।

इसके बाद योग्य उम्मीदवार पेपर-II में शामिल होंगे और आगे विस्तृत चिकित्सीय जांच समेत निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए।

SSC CPO आवेदन शुल्क कितना है?

एसएससी सीपीओ 2026 के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 100 रुपये है। महिला उम्मीदवारों, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों तथा पात्र एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तारीख तक किया जा सकता है।

SSC CPO 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद SSC CPO 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और लागू शुल्क का भुगतान करें।

आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। गलत जानकारी या विवरण में गलती होने पर निर्धारित करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उम्मीदवारों को अंतिम समय की सुधार प्रक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय आवेदन जमा करने से पहले ही फॉर्म अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।

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