SSC CHTE Result 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 (CHTE-2025) के पहले दौर का अस्थायी आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। इस चरण में कुल 532 उम्मीदवारों की पहचान सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से सिफारिश की गई है। उम्मीदवारों का आवंटन पेपर-I और पेपर-II में प्रदर्शन तथा ऑनलाइन भरे गए पदों के विकल्पों के आधार पर किया गया है।

आयोग के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पहचान सत्यापन के लिए संबंधित एसएससी क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 को होगी। उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से अपनी सत्यापन पर्ची डाउनलोड कर सकेंगे।

SSC CHTE 2025 Result: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 आयोजन संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परिणाम का प्रकार First Round of Tentative Allocation (FRTA) परिणाम जारी होने की तारीख 5 नवंबर 2026 अस्थायी रूप से सिफारिश किए गए उम्मीदवार 532

पहचान सत्यापन की तारीख 18 नवंबर 2026 सत्यापन पर्ची डाउनलोड 13 नवंबर 2026, शाम 5 बजे से आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

किस कैटेगरी में कितने उम्मीदवारों की सिफारिश?

एसएससी ने पहले दौर में कुल 532 पदों के लिए उम्मीदवारों की अस्थायी सिफारिश की है। श्रेणीवार आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है।

श्रेणीकैटेगरी पदों की संख्या सिफारिश किए गए उम्मीदवार सामान्य (UR) 228 228 अनुसूचित जाति (SC) 82 82 अनुसूचित जनजाति (ST) 38 38 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 137 137 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 47 47 कुल 532 532

SSC CHTE Result 2025 कैसे चेक करें?

एसएससी संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा के पहले दौर के आवंटन में अपनी स्थिति जानने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के रिजल्ट या नोटिस सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. Combined Hindi Translators Examination 2025 से संबंधित FRTA रिजल्ट नोटिस पर क्लिक करें।

स्टेप 4. उपलब्ध आवंटन दस्तावेज या रिजल्ट PDF खोलें।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए कंप्यूटर पर Ctrl+F का इस्तेमाल करें।

स्टेप 6. अपना आवंटन स्टेटस और आगे दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें।

18 नवंबर को पहचान सत्यापन, इस तारीख से मिलेगी स्लिप

एसएससी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अस्थायी रूप से सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को 18 नवंबर 2026 को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पहचान सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

सत्यापन पर्ची: 13 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे।

पहचान सत्यापन: 18 नवंबर 2026 को।

उपस्थिति: संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना अनिवार्य है।

सात उम्मीदवारों का रिजल्ट रोका गया, चार पर कार्रवाई

आयोग ने इस प्रक्रिया में सात उम्मीदवारों के परिणाम प्रशासनिक सत्यापन के लिए रोक रखे हैं। वहीं, चार उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द या उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने की कार्रवाई की गई है। एसएससी के अनुसार, चयनित और गैर-चयनित उम्मीदवारों के अंक अंतिम परिणाम जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

SSC CHTE 2025: अब तक क्या-क्या हुआ?

संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की गई। प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

चयन प्रक्रिया तारीख पेपर-I का परिणाम 4 नवंबर 2025 पेपर-II की परीक्षा 14 दिसंबर 2025 पेपर-II का परिणाम 4 जून 2026 पदों के विकल्प भरने की अवधि 8 से 11 सितंबर 2026 पहले दौर का अस्थायी आवंटन परिणाम 5 नवंबर 2026 सत्यापन पर्ची डाउनलोड 13 नवंबर 2026, शाम 5 बजे से पहचान सत्यापन 18 नवंबर 2026

पेपर-I के परिणाम के बाद 3,642 उम्मीदवारों को पेपर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाद में पदों और विभागों के लिए निर्धारित अवधि में विकल्प भरने वाले 2,724 उम्मीदवारों पर आवंटन प्रक्रिया के लिए विचार किया गया।

पेपर-II में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक कितने थे?

एसएससी ने पेपर-II के लिए श्रेणी के आधार पर न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत निर्धारित किया था।

श्रेणी न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत सामान्य (UR) 30% OBC/EWS 25% अन्य श्रेणियां 20%

न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हासिल करना अपने आप में चयन की गारंटी नहीं है। उम्मीदवारों का आवंटन परीक्षा में प्रदर्शन, पदों की प्राथमिकता और संबंधित चयन नियमों के आधार पर किया गया है।

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