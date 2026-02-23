SSC CHSL Tier 1 Result 2026 LIVE Updates: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है, जिसका इंतजार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 30 लाख उम्मीदवार कर रहे हैं। SSC CHSL 2025-26 Result आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगा, जिसे चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां दिया जाएगा।

आयोग द्वारा परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे। साथ ही श्रेणीवार (Category-wise) कटऑफ अंक भी घोषित किए जाएंगे।

कब हुई थी परीक्षा?

एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

SSC CHSL 2025-26 अपेक्षित कटऑफ

आयोग ने अभी आधिकारिक कटऑफ जारी नहीं की है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार संभावित कटऑफ निम्न कारकों पर निर्भर करेगी:

परीक्षा का कठिनाई स्तर

कुल रिक्तियों की संख्या

परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या

पिछले वर्षों के कटऑफ ट्रेंड

जो अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वे टियर-2 परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाएंगे।

मेरिट लिस्ट और टियर-2 परीक्षा

SSC CHSL मेरिट लिस्ट टियर-1 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को टियर-2 परीक्षा में शामिल होना होगा।

नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार टियर-2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर (वर्णनात्मक प्रश्न) और स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट शामिल है। अंतिम चयन टियर-1 और टियर-2 के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें SSC CHSL 2025-26 रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “CHSL Examination 2025-26” लिंक का चयन करें।

स्टेप 4. रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 5. पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करें।

रिजल्ट के बाद क्या है आगे की प्रक्रिया?

टियर-1 रिजल्ट के बाद टियर-2 परीक्षा की तारीख अलग से घोषित की जाएगी और टियर-2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। अंतिम चयन सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

Live Updates