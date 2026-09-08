SSC CHSL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, आदिवासियों और आदिवासियों में ग्रुप-सी पर नियुक्तियों की मांग की गई है। आयोग ने लगभग 2,536 अस्थायी रिक्तियों की घोषणा की है और अंतिम रिलीज की संख्या बाद में जारी की जाएगी।

कब से करें आवेदन ?

एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2026 रात 11 बजे है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

SSC CHSL 2026 में किन पदों पर भर्ती होगी?

SSC CHSL परीक्षा के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

लोअर डिवीज़नल क्लर्क (LDC)

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ‘A’

ये पद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा अन्य संवैधानिक और वैधानिक निकायों में हैं।

कितनी है सैलरी?

एसएससी सीएचएसएल के तहत पद के अनुसार अलग-अलग पे लेवल निर्धारित हैं। एलडीसी/जेएसए पद पे लेवल-2 में हैं, जिसमें वेतनमान 19,900 से 63,200 तक है। डीईओ पदों के लिए पे लेवल-4 और लेवल-5 का प्रावधान है, जबकि डीईओ ग्रेड ‘A’ के लिए पे लेवल-4 निर्धारित है।

पद पे लेवल वेतनमान LDC/JSA Level-2 19,900– 63,200 DEO Level-4 25,500– 81,100 DEO Level-5 29,200– 92,300 DEO Grade A Level-4 25,500– 81,100

SSC CHSL 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए सामान्य तौर पर उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। एलडीसी/जेएसए और अधिकांश डीईओ/डीईओ ग्रेड ए पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है।

हालांकि, कुछ विशेष डीईओ/डीईओ ग्रेड ए पदों के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम और गणित विषय होना अनिवार्य है। यह शर्त उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एसएससी और संस्कृति मंत्रालय से संबंधित निर्धारित पदों पर लागू है।

जो अभ्यर्थी 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का परिणाम 7 अक्टूबर 2026 तक घोषित होना चाहिए।

SSC CHSL 2026 Age Limit

एसएससी सीएचएसएल के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

श्रेणी आयु में छूट SC/ST 5 वर्ष की छूट OBC 3 वर्ष की छूट PwBD 10 वर्ष तक की छूट PwBD (OBC) 13 वर्ष तक की छूट PwBD (SC/ST) 15 वर्ष तक की छूट

अन्य निर्धारित श्रेणियों के लिए भी SSC के नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी।

SSC CHSL 2026 Application Fee

एसएससी सीएचएसएल आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 आवेदन शुल्क निर्धारित है। महिला उम्मीदवारों और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी तथा पात्र एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2026 रात 11 बजे है।

SSC CHSL 2026 Selection Process

एसएससी सीएचएसएल भर्ती में उम्मीदवारों को चयन के कई चरणों से गुजरना होगा। परीक्षा का कंप्यूटर आधारित टेस्ट दो टियर में आयोजित किया जाएगा, जो इस प्रकार है।

टियर 1

टियर 2

स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

पद के अनुसार स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लागू होगा। डीईओ पदों के लिए स्किल टेस्ट और एलडीसी/जेएसए पदों के लिए टाइपिं टेस्ट कराया जाएगा।

SSC CHSL Tier-I Exam Pattern

Tier-I में चार विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सेक्शन के 50 अंक होंगे। इस तरह परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी।

विषय प्रश्न अंक अंग्रेजी भाषा 25 50 सामान्य बुद्धिमत्ता 25 50 संख्यात्मक योग्यता 25 50 सामान्य जागरूकता 25 50 कुल 100 200

टियर-I के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक विषय के लिए 15 मिनट का sectional timer होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

Tier-II में क्या होगा?

टियर- II में गणितीय क्षमताएं, तर्क और सामान्य बुद्धि, अंग्रेजी भाषा और समझ, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट शामिल होंगे। इसके अलावा संबंधित पैड के अनुसार स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा।

SSC CHSL 2026 में आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एसएससी की नई आधिकारिक वेबसाइट या माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। नए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जरूरी है। पुराने एसएससी पोर्टल पर बनाया गया ओटीआर नए पोर्टल पर काम नहीं करेगा।

स्टेप 1. SSC की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. नए पोर्टल पर One-Time Registration पूरा करें।

स्टेप 3. SSC CHSL 2026 आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 5. जरूरी विवरण और दस्तावेज दर्ज करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें, यदि लागू हो।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

आवेदन में गलती हो जाए तो क्या करें?

एसएससी ने आवेदन सुधार के लिए 14 से 16 अक्टूबर 2026 तक करेक्शन विंडो निर्धारित की है। उम्मीदवार निर्धारित अवधि में अपने आवेदन में बदलाव कर सकेंगे। पहली बार करेक्शन के लिए 200 और दूसरी बार करेक्शन के लिए 500 शुल्क निर्धारित है।

2536 पदों को लेकर जरूरी बात

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एसएससी ने अभी लगभग 2,536 रिक्तियों को टेंटेटिव बताया है। यानी यह अंतिम संख्या नहीं है। आयोग ने कहा है कि विभागों से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम रिक्तियां तय की जाएंगी। पोस्ट-वाइज और कैटेगरी-वाइज अपडेटेड वैकेंसी बाद में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

एसएससी सीएचएसएल 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से DEO के कुछ पदों के लिए 12वीं में गणित विषय की अनिवार्यता को नजरअंदाज न करें। आवेदन भरने के बाद सभी जानकारी को Preview विकल्प से अच्छी तरह जांचना जरूरी है। SSC ने उम्मीदवारों को आखिरी दिन आवेदन करने से बचने की सलाह भी दी है, ताकि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण आवेदन प्रक्रिया प्रभावित न हो।

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