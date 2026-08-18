SSC CHSL FRTA Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीएचएसएल 2025 के फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन (FRTA) का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने इस राउंड में 3,515 उम्मीदवारों को प्रोविजनल तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है। रिजल्ट 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और चयन स्थिति SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

FRTA रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के लिए स्लाइडिंग प्रक्रिया होगी। उम्मीदवारों को 20 से 22 अगस्त 2026 के बीच स्लाइडिंग प्रक्रिया के लिए अपना वेन्यू, तारीख और स्लॉट चुनना होगा और अंत में फिजिकल स्लाइडिंग प्रक्रिया 1 से 3 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।

SSC CHSL FRTA Result 2026 जारी

एसएससी सीएचएसएल 2025-26 भर्ती प्रक्रिया में एफआरटीए के तहत कुल 3,515 उम्मीदवारों की प्रोविजनल रिकमेंडेशन की गई है। कुल रिपोर्टेड वैकेंसी 3,522 है। पोस्ट का आवंटन उम्मीदवारों के टियर -II प्रदर्शन, मेरिट और उनके द्वारा दिए गए पोस्ट/डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के आधार पर किया गया है।

SSC CHSL FRTA में 3,515 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

इस राउंड में 3,515 उम्मीदवारों को प्रोविजनली रिकमेंड किया गया है। वहीं कुल रिक्तियों की संख्या 3,522 है। उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और पोस्ट/डिपार्टमेंट की ओर से दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर पोस्ट का टेंटेटिव अलोकेशन किया गया है।

SSC CHSL Sliding Process 2026 क्या है?

एसएससी ने रिक्त पदों को अधिकतम भरने और उम्मीदवारों के लिए मेरिट आधारित अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू किया है। इसका मकसद उन सीटों को भरना है जो चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइन नहीं करने के कारण खाली रह जाती हैं।

FRTA में शामिल उम्मीदवारों को स्लाइडिंग प्रक्रिया के लिए पहले अपना वेन्यू, तारीख और स्लॉट चुनना होगा। इसके लिए ऑनलाइन विंडो 20 से 22 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद संबंधित रीजनल ऑफिस के शहरों में 1 से 3 सितंबर 2026 के बीच स्लाइडिंग प्रक्रिया आयोजित होगी।

फिजिकल मौजूदगी अनिवार्य

स्लाइडिंग प्रक्रिया में उम्मीदवार की फिजिकल मौजूदगी जरूरी होगी। जो उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उन्हें फाइनल रिजल्ट के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

SSC CHSL FRTA Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट इन स्टेप्स से चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर Results सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. SSC CHSL 2025 के FRTA/Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट की PDF या संबंधित फाइल खोलें।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 6. चयन/अलोकेशन की स्थिति चेक करें।

स्टेप 7. रिजल्ट PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

FRTA रिजल्ट में किन बातों की जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट/अलोकेशन डॉक्यूमेंट में उम्मीदवारों से संबंधित जरूरी जानकारी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से:

उम्मीदवार का रोल नंबर

नाम

रैंक/मेरिट से जुड़ी जानकारी

प्रोविजनल पोस्ट अलोकेशन

कैटेगरी

चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी

SSC CHSL Final Result 2026 कब आएगा?

स्लाइडिंग और उससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद SSC फाइनल चयन/आवंटन से संबंधित जानकारी जारी करेगा। आयोग बाद में फाइनल आंसर-की और चयनित/गैर-चयनित उम्मीदवारों के विस्तृत अंक भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसलिए FRTA में शामिल उम्मीदवारों को अभी इसे अंतिम नियुक्ति मानकर नहीं चलना चाहिए और SSC की आगे की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।

SSC CHSL Result 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख FRTA रिजल्ट जारी 17 अगस्त 2026 FRTA में प्रोविजनली रिकमेंड उम्मीदवार 3,515 कुल रिपोर्टेड वैकेंसी 3,522 स्लाइडिंग के लिए वेन्यू/डेट/स्लॉट चयन 20-22 अगस्त 2026 फिजिकल स्लाइडिंग प्रक्रिया 1-3 सितंबर 2026 फाइनल रिजल्ट अंतिम परीक्षा के बाद घोषित होगा

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

FRTA में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार स्लाइडिंग प्रक्रिया की तारीख को गंभीरता से लें। 20 से 22 अगस्त के बीच निर्धारित ऑनलाइन मॉड्यूल से अपना वेन्यू, तारीख और स्लॉट चुनना होगा। इसके बाद निर्धारित तारीख पर संबंधित केंद्र पर फिजिकल रूप से उपस्थित होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि FRTA और फाइनल रिजल्ट के बीच चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी हैं।

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