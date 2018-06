SSC CGL Admit Card 2018: जारी हुए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-III परीक्षा के प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड

SSC CGL Tier 3 Admit Card 2018: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, SSC ने SSC CGL (Combined Graduate Level) Tier-III exam के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। SSC CGL Tier-II क्वॉलिफाई करने वाले स्टूडेंस्ट्स अब अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको SSC की क्षेत्रिय वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। SSC CGL Tier-III exam 8 जुलाई 2018 को होगा। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। चलिए अब जानते हैं एडमिट कार्ड आप कैसे और कहां-कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट डाउनलोड करने के लिए विजिट करें SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर। या फिर आप SSC मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (क्षेत्रिय वेबसाइट) www.sscmpr.org पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज से ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM.2017 (TIER- III) TO BE HELD ON 08/07/2018’ के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी। यहां आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि डालने के बाद आप लॉगइन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर रोल नंबर भूल गए हैं तो अपने नाम के पहले चार अक्षर, अपने पिता के नाम के पहले चार अक्षर और जन्मतिथि डालें। ऐसा करके के भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Madhya Pradesh Region Admit Card 20 जून को जारी किए गए थे। इसके अलावा वेस्टर्न रिजन के स्टूडेंट्स अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं Karnataka Kerala Region की वेबसाइट पर SSC CGL Tier-III Exam 2018 का Schedule (Date, Time & City) जारी किया जा चुका है। www.ssckkr.kar.nic.in पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें हाल ही में SSC CHSK Tier-I के परिणाम 15 जून को घोषित किए गए थे।

