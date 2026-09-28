SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2026 के टियर-1 चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। आयोग ने 27 सितंबर 2026 से एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं। जिन उम्मीदवारों की एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी गई है।

SSC CGL Admit Card 2026: कहां से डाउनलोड करें?

उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करके अपना एसएससी सीजीएल टियर-1 एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने इससे पहले 21 सितंबर को परीक्षा शहर की जानकारी जारी की थी।

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Login/Register सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजरनेम और पासवर्ड या अन्य मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद SSC CGL 2026 Tier-1 परीक्षा से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 5. SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना परीक्षा विवरण चेक करें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 8. भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में चेक करें यह जानकारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। खासतौर पर इन विवरणों को जरूर देखें-

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा की शिफ्ट

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम

परीक्षा केंद्र का पूरा पता

परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2026

एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा तारीख के अनुसार एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

SSC CGL 2026 में कितनी वैकेंसी हैं?

एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में वैकेंसी की संख्या में बदलाव किया गया है। हालिया प्रोविजनल वैकेंसी स्थिति के अनुसार अब 10,731 पदों पर भर्ती की जानी है। इससे पहले भर्ती के लिए 12,256 पदों का उल्लेख किया गया था। नई वैकेंसी संख्या भी प्रोविजनल है और इसमें आगे बदलाव संभव है।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर पहुंचना चाहिए। इसके साथ आयोग द्वारा निर्धारित वैध पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लेना जरूरी है।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र का पता पहले से जांच लें और रिपोर्टिंग टाइम से पर्याप्त पहले केंद्र पर पहुंचें। एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

SSC CGL Admit Card 2026 Direct Link