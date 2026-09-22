SSC CGL City Intimation Slip 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीजीएल 2026 टियर 1 एग्जाम (SSC CGL 2026 Tier 1 Exam) की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी आवंटित परीक्षा सिटी, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा।

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में 12,256 ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती की जाएगी।

SSC CGL 2026 City Slip में क्या जानकारी मिलेगी?

एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा शहर

परीक्षा की निर्धारित तारीख

परीक्षा की शिफ्ट

रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी

उम्मीदवारों को स्लिप डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से चेक कर लेने चाहिए।

SSC CGL City Intimation Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

SSC CGL Exam City Slip डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1: SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर Login/Register विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉगिन पेज खुलने पर अपना Registration Number और Password दर्ज करें।

स्टेप 4: कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

स्टेप 5: अपने डैशबोर्ड में SSC CGL 2026 से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 6: Exam City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 7: स्क्रीन पर आपकी परीक्षा सिटी, तारीख और शिफ्ट की जानकारी दिखाई देगी।

स्टेप 8: स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

कब होगी SSC CGL Tier 1 परीक्षा?

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कई तारीखों और अलग-अलग शिफ्ट में होगी। प्रत्येक उम्मीदवार की सटीक परीक्षा तारीख और शिफ्ट उसकी सिटी इंटिमेशन स्लिप में दी गई है।

SSC CGL Tier 1 Exam Pattern क्या है?

एसएससी सीजीएल टियर 1 का पेपर 100 प्रश्नों का होगा और कुल 200 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित है और पेपर में चार सेक्शन होंगे और प्रत्येक से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।

विषय प्रश्न अंक सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति 25 50 सामान्य जागरूकता 25 50 संख्यात्मक अभियोग्यता 25 50 अंग्रेजी समझ 25 50 कुल 100 200

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे, हालांकि अंग्रेजी समझ सेक्शन इससे अलग होगा।

SSC CGL Admit Card कब आएगा?

एसएससी सीजीएल टियर 1 एडमिट कार्ड उम्मीदवार की निर्धारित परीक्षा तारीख के करीब जारी किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से लगभग 2 से 3 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी सिटी स्लिप में दी गई परीक्षा तारीख के अनुसार एडमिट कार्ड का इंतजार करना चाहिए।

एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश देखना महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का ही पालन करना चाहिए।

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