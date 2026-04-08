कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL फाइनल रिजल्ट 2025-26 जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने 18 और 19 जनवरी 2026 को आयोजित हुई टियर 2 परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स लिस्ट, कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और स्लाइडिंग मैकेनिज्म के तहत टेंटेटिव एलोकेशन (FRTA) का पहला राउंड जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है उसे भी देख सकते हैं।

ध्रुव राणा ने किया टॉप

SSC CGL फाइनल रिजल्ट में ध्रुव राणा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। जनरल कैटेगिरी से ध्रुव राणा ने कुल 342 मार्क्स हासिल किए हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्कोर है। ध्रुव राणा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के तहत इंस्पेक्टर ऑफ़ इनकम टैक्स के पद के लिए चुना गया है। मोहित कुमार को ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान और नुकाला रामचरण को तीसरा स्थान मिला है।

SSC CGL Toppers List 2025-26

रैंक नाम रोल नंबर पिता का नाम माता का नाम पोस्ट कोड AIR 1 ध्रुव राणा 2201041301 धीरज राणा ललिता राणा B157 AIR 2 मोहित कुमार 7001654 महेंद्र सिंह सरिता देवी B048 AIR 3 नुकाला रामचरण 601064569 नुकाला सूर्य वेंकट सत्यप्रसाद बंदारु नागाबुलेम्मा B044 AIR 4 बितान मजूमदार 410058459 सचिन कुमार मजूमदार जयति मजूमदार B153 AIR 5 देवांश लोहिया 13033813 राजकुमार लोहिया सुमन लोहिया B042 AIR 6 अनुरुद्ध शर्मा 201228034 लक्ष्मी नारायण शर्मा ज्योति शर्मा B152 AIR 7 प्रभात काला 201335122 ललित प्रकाश काला कुसुम काला B093 AIR 8 निखिल कुमार 206040033 मनोज कुमार बसंती देवी B156 AIR 9 जय वर्मा 6019469 ओमप्रकाश वर्मा शिवकन्या वर्मा B097 AIR 10 गवली किरण सुनील 214000042 सुनील राधा B09

SSC CGL Tier 2 Cut Off 2026

कैटेगिरी सेक्शन-I कट-ऑफ अंक सेक्शन-II कट-ऑफ अंक UR 54 63 OBC 45 52.5 EWS 45 52.5 SC 36 42 ST 36 42 ESM 36 42 OH 36 42 HH 36 42 VH 36 42 PwD 36 42

कैटेगिरी वाइज कटऑफ मार्क्स