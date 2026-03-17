SSC Calendar 2026 Revised: कर्मचारी चयन आयोग ने 2026-27 के रिक्रूटमेंट साइकिल के कैलेंडर में बदलाव किया है। आयोग ने CGL और CHSL समेत कई बड़ी परीक्षाओं की एग्जाम डेट में बदलाव किया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर संशोधित कैलेंडर को देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

इन परीक्षाओं की तारीख बदली

आयोग ने जिन परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है उनमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2026, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) 2026, जनरल ड्यूटी (GD) कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), और दूसरे एग्जाम शामिल हैं। CGL समेत अन्य बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को जारी किए जाएंगे।

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सीजीएल 2026 का शेड्यूल

आयोग के रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, CGL 2026 का नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी जो कि 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इसकी टियर 1 परीक्षा मई-जून 2026 में आयोजित की जाएगी। एग्जाम का डिटेल्ड शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।

सीएचएसएल 2026 का शेड्यूल

CHSL 2026 का नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी जो कि 31 मई 2026 तक चलेगी। टियर 1 CHSL एग्जाम जुलाई और सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा।

एसएससी का रिवाइज्ड शेड्यूल