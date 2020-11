सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएसबी सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने एसएसबी सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट – applyssb.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल 6 दिसंबर को विभिन्न केंद्रों पर सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। उम्मीदवार अपने एसएसबी सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले applyssb.com पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर आपको WRITTEN EXAM FOR THE POST Assistant Sub Inspector (Stenographer) IN SSB WILL BE HELD ON 06/12/2020 का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब कैंडिडेट्स को यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट करना है। सबमिट करते ही एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब कैंडिडेट्स इस डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं इसके अलावा इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट – ssbrectt.gov.in पर जाकर 20 दिसंबर 2020 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2020 है। अलग अलग ट्रेडों के तहत कुल 1522 पद (ड्राइवर (पुरुष केवल), प्रयोगशाला सहायक, पशु चिकित्सा, अया (महिला केवल), बढ़ई, प्लंबर, पेंटर, दर्जी, मोची, कुक, वाशरमैन, नाई, सफाईवाला, जल वाहक (पुरुष) & महिला) और वेटर (पुरुष) ग्रुप-‘सी ‘में गैर-राजपत्रित अस्थायी आधार पर भरे जाने हैं लेकिन जारी रखने की संभावना है।

