Southern Railway Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण रेलवे ने Act Apprentice Recruitment 2026 के तहत हजारों सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 4,471 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे, जिसमें फ्रेशर और एक्स-आईटीआई कैटेगरी के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 10वीं, 12वीं और संबंधित ट्रेड से ITI कर चुके उम्मीदवारों के पास रेलवे में ट्रेनिंग हासिल करने का अच्छा अवसर है।

4471 अप्रेंटिस पदों का ब्योरा

Southern Railway की इस भर्ती में कुल 4,471 सीटें हैं। इनमें बड़ी संख्या Ex-ITI उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है।

कैटेगरी पद फ्रेशर 163 एक्स-आईटीआई 4,308 कुल 4,471

भर्ती के तहत अलग-अलग ट्रेड और कार्यक्षेत्र में अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया जाएगा। इनमें Fitter, Turner, Welder, Electrician, Mechanic, Plumber और अन्य ट्रेड शामिल हैं।

10वीं और ITI पास के लिए बड़ा मौका

इस भर्ती के लिए जारी कई पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी ऐसे युवा जिन्होंने 10वीं के बाद आईटीआई की पढ़ाई की है, वे अपनी ट्रेड के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एक्स-आईटीआई कैटेगरी के लिए सामान्य तौर पर 10वीं में कम से कम 50 फीसदी अंक और संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से मान्य आईटीआई प्रमाणपत्र मांगा गया है।

12वीं पास युवाओं के लिए भी मौका

भर्ती में कुछ फ्रेशर पद ऐसे भी हैं जिनके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (MLT) से संबंधित फ्रेशर पद के लिए 12वीं में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों के साथ कम से कम 50 फीसदी अंक की शर्त बताई गई है। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता को संबंधित ट्रेड की पात्रता से मिलाना चाहिए।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

अप्रेंटिस के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार:

10वीं पास फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए करीब 8,200 रुपये प्रति माह

12वीं पास फ्रेशर और एक्स-आईटीआई उम्मीदवारों के लिए करीब 9,600 रुपये प्रति माह

ट्रेनिंग के आगे के वर्षों में स्टाइपेंड में नियमानुसार बढ़ोतरी का प्रावधान भी बताया गया है। ध्यान रहे कि अप्रेंटिसशिप नियमित रेलवे कर्मचारी की नौकरी नहीं होती। चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

कितनी है उम्र सीमा?

Southern Railway Apprentice Recruitment 2026 के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष रखी गई है। अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा अलग है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष, जबकि एक्स-आईटीआई और संबंधित एमएलटी कैटेगरी में यह 24 वर्ष तक हो सकती है।

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी और उम्र की गणना भर्ती नोटिफिकेशन में निर्धारित कटऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी।

चयन परीक्षा से नहीं, मेरिट से होगा

इस भर्ती की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और ITI में प्राप्त अंकों को संबंधित नियमों के अनुसार महत्व दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अपने प्रमाणपत्रों में दर्ज अंकों की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है।

Southern Railway Apprentice Recruitment 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 28 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 भर्ती Act Apprentice कुल सीटें 4,471 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन

आवेदन शुल्क कितना है?

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार आवेदन के लिए 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित है। हालांकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवार आवेदन सबमिट करने से पहले अपनी कैटेगरी और लागू शुल्क की जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में जरूर जांचें।

किन ट्रेड में मिल सकता है अप्रेंटिसशिप का मौका?

दक्षिणी रेलवे की भर्ती में अलग-अलग ट्रेड के उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

फिटर

टर्नर

वेल्डर

इलेक्ट्रीशियन

मैकेनिक

प्लंबर

कारपेंटर

पेंटर

COPA

मशीनिस्ट

मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन

ट्रेड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और ITI की शर्त अलग-अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन से पहले अपने ट्रेड की पात्रता जरूर देखनी चाहिए।

कहां-कहां हो सकती है अप्रेंटिसशिप?

इस अप्रेंटिस भर्ती के तहत दक्षिण रेलवे के विभिन्न प्रतिष्ठानों और क्षेत्रों में प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। भर्ती से जुड़े विवरण में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र से जुड़े स्थानों का उल्लेख है। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय उपलब्ध यूनिट/डिवीजन और ट्रेड का विकल्प ध्यान से चुनना चाहिए।

Southern Railway Apprentice Recruitment 2026 में आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले Southern Railway की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Apprentice Recruitment 2026 से संबंधित नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. अपनी ट्रेड और उपलब्ध विकल्प का चयन करें।

स्टेप 6. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 7. लागू आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. आवेदन में भरी गई सभी जानकारियों को दोबारा जांचें।

स्टेप 9. फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 10. आवेदन की कॉपी और रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने 10वीं के प्रमाणपत्र, ITI सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जन्मतिथि और अन्य दस्तावेजों की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए। किसी ट्रेड के लिए आईटीआई अनिवार्य है तो केवल 10वीं पास होने के आधार पर आवेदन नहीं करना चाहिए। इसी तरह MLT जैसे पदों के लिए 12वीं के विषयों की शर्त भी जांचना जरूरी है।

क्या अप्रेंटिस बनने के बाद रेलवे में पक्की नौकरी मिलेगी?

यह बात उम्मीदवारों को खास तौर पर समझनी चाहिए कि अप्रेंटिसशिप को नियमित रेलवे नौकरी नहीं माना जाता। अप्रेंटिस के दौरान उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है और इसके बदले स्टाइपेंड दिया जाता है।

इसलिए केवल अप्रेंटिस के तौर पर चयनित होने को रेलवे में स्थायी नियुक्ति की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी के लिए संबंधित भर्ती प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होगा।

युवाओं के लिए क्यों खास है यह मौका?

10वीं या आईटीआई के बाद रोजगार और व्यावहारिक अनुभव की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती उपयोगी हो सकती है। अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से जुड़े वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव मिलता है।

इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड भी युवाओं को आर्थिक रूप से कुछ मदद देता है। ITI पास उम्मीदवारों के लिए यह अपनी तकनीकी स्किल को मजबूत करने और इंडस्ट्री का अनुभव हासिल करने का अवसर हो सकता है।