दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा देने वाले शिवम सोलंकी ने 92% नंबरों के साथ पास की गुजरात बोर्ड 12वीं की परीक्षा

महज़ 12 साल की उम्र में एक दुर्घटना में अपने दोनो हाथ तथा एक पैर गंवा देने वाले शिवम सोलंकी ने इस वर्ष गुजरात बोर्ड 12वीं की परीक्षा 92% नंबरों के साथ पास की है। उन्‍होनें साइंस स्‍ट्रीम में ये स्‍कोर हासिल किया है। शिवम ने समाचार एजेंसी ANI से बात करने हुए बताया कि वे आगे चलकर डॉक्‍टर बनना चाहते हैं तथा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यदि डॉक्‍टर बनना संभव नहीं भी हो सके तो भी वे इसी से संबंधित दूसरी सेवाओं में जाकर समाज सेवा करना चाहते हैं।

शिवम में लगातार अपने जज्‍़बे और मेहनत की बदौलत यह शानदार स्‍कोर किया है। वह गुजरात के वड़ोदरा के रहने वाले हैं। पढ़ाई में वह शुरूआत से ही मेधावी रहे हैं। वर्ष 2018 में 10वीं की परीक्षा भी शिवम ने 81% नंबरों के साथ पास की थी। इस वर्ष 12वीं में उन्‍होनें अपना प्रदर्शन और ज्‍यादा बेहतर कर लिया।

12 वर्ष की उम्र में शिवम छत पर पतंग उड़ाते समय बिजली की तार पर गिर गए थे तथा बुरी तरह झुलस गए थे। शिवम ने दुर्घटना में अपने दोनो हाथ और एक पैर गंवा दिया था। वे लिखने के लिए भी अपनी कलाई के हिस्‍से में पेन फंसाकर उसकी मदद से परीक्षाएं लिखी हैं, जो कि बेहद प्रेरणादायक है।

Gujarat: Shivam Solanki, who lost his arms & a leg in an accident at the age of 12, has scored 92% marks in state board exams for the science stream of Class 12. “I want to become a doctor, if not, I want to serve people by joining any other related service,” he says. (20.5.2020) pic.twitter.com/vo6or3k7rb

— ANI (@ANI) May 22, 2020