SGPGIMS Nursing Officer Exam City Slip 2026: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS), लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sgpgims.org.in पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संस्थान ने 7 जून 2026 को नर्सिंग ऑफिसर और अन्य गैर-शैक्षणिक पदों के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की एग्जाम सिटी स्लिप जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1,200 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

SGPGIMS Nursing Officer Exam Date 2026

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार SGPGIMS भर्ती परीक्षा 19 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम तिथि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-II एग्जाम सिटी स्लिप 6 जून 2026 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिटी स्लिप 7 जून 2026 एडमिट कार्ड जारी परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले परीक्षा तिथि 19 से 23 जून 2026

SGPGIMS Nursing Officer Exam City Slip 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले SGPGIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर मौजूद “Application Portals” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Advertisement No. I/08/1-12/Rectt/2025-26 के सामने दिए गए लिंक को चुनें।

स्टेप 4. “View Exam City Intimation Slip” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और CAPTCHA दर्ज करें।

स्टेप 6. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7. स्क्रीन पर प्रदर्शित एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

एग्जाम सिटी स्लिप में क्या-क्या जानकारी होगी?

उम्मीदवारों को डाउनलोड की गई स्लिप में निम्नलिखित विवरण सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए।

अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

आवेदन किया गया पद

परीक्षा तिथि

परीक्षा शहर (Exam City)

परीक्षा शिफ्ट और समय

यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को तुरंत संस्थान से संपर्क करना चाहिए।

SGPGIMS Nursing Officer Exam Pattern 2026

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड (CBT) में आयोजित होगी। परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

पूछे जाने वाले विषय: नर्सिंग विषय, जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, गणितीय योग्यता और रीजनिंग

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक यात्रा व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित कर लें।

SGPGIMS Nursing Officer Exam City Slip 2026 Direct Link