September School Holidays 2026: अगस्त खत्म होने के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए सितंबर महीने की छुट्टियों की लिस्ट सामने आ गई है। सितंबर 2026 में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत कई धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों पर स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा महीने में रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी।

हालांकि, सितंबर की छुट्टियों को लेकर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे देश के सभी स्कूलों के लिए छुट्टियों की एक जैसी सूची नहीं होती। CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों के अलावा निजी स्कूल भी अपने स्थानीय अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अवकाश तय कर सकते हैं। इसलिए किसी खास तारीख को स्कूल बंद है या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित स्कूल के कैलेंडर या नोटिस से करना जरूरी है।

सितंबर 2026 में स्कूलों की छुट्टियां कब-कब रहेंगी?

सितंबर में सबसे प्रमुख छुट्टियों में 4 सितंबर को जन्माष्टमी और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी शामिल हैं। इसके अलावा रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी रहेंगी।

तारीख दिन छुट्टी/अवकाश 4 सितंबर शुक्रवार जन्माष्टमी 6 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 12 सितंबर शनिवार दूसरा शनिवार 13 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 20 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश 26 सितंबर शनिवार चौथा शनिवार 27 सितंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश

इनमें 4 सितंबर की जन्माष्टमी और 14 सितंबर की गणेश चतुर्थी कई राज्यों में स्कूल अवकाश के तौर पर शामिल हैं, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय स्कूल कैलेंडर पर निर्भर करेगा।

4 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी

सितंबर की शुरुआत में ही छात्रों को त्योहार की छुट्टी मिलेगी। 4 सितंबर 2026 को शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व देश के कई हिस्सों में स्कूल अवकाश के तौर पर शामिल है। शुक्रवार की छुट्टी होने के कारण कुछ छात्रों को वीकेंड के साथ छुट्टी का लाभ मिल सकता है। हालांकि, स्कूल के स्तर पर छुट्टी की पुष्टि करना जरूरी है।

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी

14 सितंबर 2026, सोमवार को गणेश चतुर्थी है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कई अन्य क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष महत्व है। इन राज्यों के कई स्कूलों में इस दिन छुट्टी रहेगी।

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के कारण कुछ स्कूल केवल मुख्य त्योहार के दिन ही नहीं, बल्कि गणेश विसर्जन के आसपास भी अतिरिक्त अवकाश दे सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के छात्रों को अपने स्कूल का स्थानीय कैलेंडर जरूर देखना चाहिए।

17 सितंबर को इन राज्यों में छुट्टी

17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा पूजा है। बिहार, असम और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस दिन स्कूल अवकाश हो सकता है। भगवान विश्वकर्मा को शिल्प, निर्माण और तकनीक का देवता माना जाता है।

18 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी

18 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी के अवसर पर क्षेत्रीय अवकाश रह सकता है। यह जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में शामिल है और पर्युषण पर्व के समापन से जुड़ा है। इस छुट्टी को देशभर के स्कूलों की छुट्टी न समझें। यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय कैलेंडर पर निर्भर है।

21 सितंबर को दो राज्यों में अलग-अलग छुट्टियां

21 सितंबर 2026 को केरल में श्री नारायण गुरु समाधि के अवसर पर अवकाश रहेगा। वहीं राजस्थान में इसी दिन रामदेव जयंती/तेजा दशमी से जुड़ा क्षेत्रीय अवकाश हो सकता है।

23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस

हरियाणा के छात्रों के लिए 23 सितंबर महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है और राज्य में स्कूलों के लिए अवकाश हो सकता है।

25 सितंबर को गणेश विसर्जन की छुट्टी

गणेश चतुर्थी के बाद 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी/गणेश विसर्जन का अवसर है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में इस दिन अवकाश हो सकता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के कारण स्कूलों की छुट्टियां स्थानीय अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अधिक दिनों की हो सकती हैं।

28 सितंबर को पंजाब में भगत सिंह जयंती

पंजाब में 28 सितंबर 2026 को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर स्कूलों में अवकाश मनाया जा सकता है। यह छुट्टी राज्य के स्थानीय कैलेंडर के अनुसार लागू होगी।

पंजाब में सितंबर में अतिरिक्त छुट्टियां

पंजाब के छात्रों के लिए सितंबर में कुछ अन्य क्षेत्रीय अवकाश भी हैं। 5 सितंबर को बाबा जीवन सिंह जी की जयंती और 12 सितंबर को प्रथम प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तथा सारागढ़ी दिवस से जुड़ा अवकाश बताया गया है। हालांकि 12 सितंबर शनिवार भी है, इसलिए उस दिन स्कूल बंद होने का कारण साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय अवकाश दोनों हो सकते हैं।

सितंबर 2026 की राज्यवार छुट्टियों की पूरी लिस्ट

4 सितंबर कई राज्य/क्षेत्र जन्माष्टमी 5 सितंबर पंजाब बाबा जीवन सिंह जी की जयंती 6 सितंबर सभी रविवार 12 सितंबर सभी दूसरा शनिवार 12 सितंबर पंजाब प्रथम प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी/सारागढ़ी दिवस 13 सितंबर सभी रविवार 14 सितंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि गणेश चतुर्थी 17 सितंबर बिहार, असम, गुजरात के कुछ हिस्से विश्वकर्मा पूजा 18 सितंबर गुजरात संवत्सरी 20 सितंबर सभी रविवार 21 सितंबर केरल श्री नारायण गुरु समाधि 21 सितंबर राजस्थान रामदेव जयंती/तेजा दशमी 23 सितंबर हरियाणा शहीदी दिवस 25 सितंबर महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और कुछ क्षेत्र अनंत चतुर्दशी/गणेश विसर्जन 26 सितंबर सभी चौथा शनिवार 27 सितंबर सभी रविवार 28 सितंबर पंजाब भगत सिंह जयंती

यह राज्यवार सूची उपलब्ध क्षेत्रीय कैलेंडरों पर आधारित है। किसी राज्य की हर स्कूल संस्था पर हर तारीख लागू हो, यह जरूरी नहीं है।

क्या सितंबर में लंबी छुट्टियां भी मिलेंगी?

सितंबर में त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में छात्रों को छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन पूरे देश में एक जैसी लंबी छुट्टी नहीं होगी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के आसपास स्कूल अपने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अतिरिक्त अवकाश दे सकते हैं। वहीं कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में सितंबर के दौरान परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं और बाद में दशहरा या तिमाही अवकाश का ब्रेक मिल सकता है।

इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी हॉलिडे लिस्ट को अंतिम मानने के बजाय अपने स्कूल की ओर से जारी कैलेंडर जरूर देखना चाहिए।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

सितंबर में छुट्टियों की संख्या देखकर छात्र अपनी पढ़ाई का शेड्यूल पहले से तैयार कर सकते हैं। त्योहार और वीकेंड की छुट्टियों का इस्तेमाल अधूरे सिलेबस को पूरा करने, रिवीजन और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया जा सकता है।