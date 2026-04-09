Assam HSLC Result 2026 LIVE: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (ASSEB) कक्षा 10 (HSLC) रिजल्ट 2026 को 10 अप्रैल 2026 के दिन सुबह 10 बजे जारी करेगा। असम बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल हो चुके छात्र, आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां मिलेगा।

कितने छात्रों का रिजल्ट जारी होगा

असम बोर्ड 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में इस साल कुल 4,38,565 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें 1,90,243 लड़के और 2,48,322 लड़कियां शामिल हैं, जिनका असम एचएसएलसी रिजल्ट 2026 कल यानी 10 मार्च को जारी हो जाएगा।

कब हुई थी परीक्षाएं

असम बोर्ड 10वीं एग्जाम 2026 का आयोजन 10 फरवरी से 27 फरवरी की अवधि में राज्यभर में बनाए गए ,046 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

Assam HSLC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पर जाएं।

स्टेप 2. “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Assam HSLC Result 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4.अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. “Submit” पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 7. इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

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