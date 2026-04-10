असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) ने HSLC (कक्षा 10) रिजल्ट 2026 10 अप्रैल को जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स resultsassam.nic.in, sebaonline.org और assamresult.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल कुल 65.62% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल (63.98%) से बेहतर परिणाम है।

कुल परिणाम का विवरण

कुल छात्र उपस्थित: 4,29,249

पास छात्र: 2,81,701

कुल पास प्रतिशत: 65.62%

कब शुरू होगी असम बोर्ड 10वीं रिजल्ट रिचेकिंग प्रक्रिया

असम बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 13 अप्रैल 2026 से री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द शुरू की जाएगी। रिचेकिंग के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही छात्र उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी, ओएमआर शीट और और आधिकारिक आंसर-की भी प्राप्त कर सकेंगे।

असम बोर्ड कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026

असम बोर्ड ने फेल छात्रों के लिए मई 2026 में कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, जिसका शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइ पर जारी किया जाएगा। कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होने के लिए जरूरी योग्यता शर्तों के अनुसार, जो छात्र अधिकतम 3 विषयों में फेल हुए हैं या कुल मिलाकर मिलाकर कम से कम 170 अंक से हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए बिना साल गंवाए अगली कक्षा में जाने का मौका मिलेगा।

Assam HSLC Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “HSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें।

मार्कशीट और सर्टिफिकेट

असम बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2026 में पास होने वाले छात्रों के लिए हार्ड कॉपी मार्कशीट की तारीख बाद में घोषित होगी और फेल छात्रों को मार्कशीट के लिए अलग से आवेदन करना होगा।