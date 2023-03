SEBA Board Exam Paper Leak: 10वीं का जनरल साइंस का पेपर लीक, परीक्षा रद्द

असम के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 13 मार्च 2023 को होने जा रही जनरल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई है।

असम में सोमवार (13 मार्च, 2023) को 10वीं का जनरल साइंस का एग्जाम था, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रश्न पत्र लीक (HSLC General Science paper) होने की खबरों के चलते असम बोर्ड (Board of Secondary Education Assam, SEBA) ने आज की परीक्षा कैंसिल कर दी। अब परीक्षा किस दिन आयाजित की जाएगी, इसे लेकर बोर्ड की तरफ से जल्द ही घोषणा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने किया ट्वीट असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने ट्वीट करके परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 13 मार्च 2023 को होने जा रही जनरल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पेपर लीक होने की खबरें आई हैं, जिसके बाद असम बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। सीआईडी करेगी मामले की जांच शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की खबरें छात्रों में दुविधा पैदा कर सकती हैं, इसलिए फैसला किया गया कि परीक्षा को रद्द करके बाद में आयोजित किया जाएगा। असम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जीपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और सीआईडी की असम ब्रांच मामले की जांच करेगी। Also Read NEET PG 2023 Result: जानिए कब आएगा NEET PG का रिजल्ट, पढ़ें नीट यूजी से भी जुड़ी सभी अपडेट

असम के शिक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का सामान्य विज्ञान का प्रश्नपत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री पेगू ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​को मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। पेगू ने पत्रकारों से कहा, “रविवार रात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) को कुछ सुराग मिले कि सोमवार को होने वाली (सामान्य विज्ञान) परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया है इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। अगली तारीख की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।” उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही प्रश्नपत्र लीक के स्रोत और इसमें शामिल लोगों का पता चल पाएगा। पेगू ने कहा, “शिक्षकों के शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। प्रश्नपत्र पुलिस थानों में रखे जाते हैं और परीक्षा के दिन सुबह ही परीक्षा केंद्रों पर ले जाए जाते हैं।”

