Schools Reopen: 8 जनवरी से स्कूल खोलने और मई में बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार ओडिशा सरकार, ये है प्लान!

Schools Reopen and Board Exam Date: COVID-19 महामारी के बीच, ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार, 02 जनवरी 2021 को राज्य सरकार ने इसी महीने में स्कूल खोलने का फैसला किया है। ओडिशा स्कूल और मास शिक्षा विभाग ने 8 जनवरी से फिर से स्कूल खोलने की घोषणा की है। हालांकि, सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, कक्षा 10 के छात्रों का कोर्स 26 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जबकि प्लस-2 के छात्रों का कोर्स 28 अप्रैल तक कवर किया जाएगा। इस बीच, 10वीं और 12वीं की कुल 100 दिनों की क्लास होगी यानी इन छात्रों को हर शनिवार और रविवार को स्कूल जाना होगा।

ओडिशा सरकार ने मैट्रिक की परीक्षा 03 मई से शुरू करने की घोषणा की है जो 15 मई तक चलेंगी। जबकि 12वीं (plus two) की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होंगी। 12वीं के परीक्षा 15 मई 2021 से शुरू होंगी और 11 जून को खत्म होंगी।

Odisha government announces dates for class X and class XII board exams from May 3 and May 15 respectively. Schools for classes X and XII students across the state to reopen from January 8 @IndianExpress

