नॉवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों और स्कूल बंद हैं। इस महामारी के चलते स्वास्थ्य, आर्थिक और रोजगार के साथ-साथ शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ा है। लेकिन अब अनलॉक-4 की प्रक्रिया में राज्य सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 दिशानिर्देशों के बाद, पहले असम और अब दिल्ली सरकार ने विशेष नियमों के तहत स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों को अपने स्कूलों में जाने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। हालांकि, सरकार ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं।

दिल्ली सरकार ने फिलहाल सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद ही रखने का फैसला जारी रखा। लेकिन 9 से 12 वीं कक्षा के छात्र अपने पैरेंट्स और गार्डियंस की लिखित इजाजत के बाद अपनी मर्जी से स्कूल आ सकते हैं। हालांकि इन छात्रों पर भी स्कूल आने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। 9 से 12 वीं के लिए भी स्कूल 21 सितंबर के बाद खुल सकते हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी का पालन स्कूलों को करना होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले स्कूलों को ही खोलने की अनुमित होगी।

This will be subjected to the written consent of their parents/guardians and will be permitted with effect from September 21 for which, SOP will be issued by the Health Ministry to be followed by the schools: Delhi Government https://t.co/1xZQ4ORol9

