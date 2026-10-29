उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के कारण कई जिलों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। बुलंदशहर में सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है, जबकि गोरखपुर में भी संबंधित विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अन्य जिलों में छुट्टी का दायरा स्थानीय प्रशासन के आदेश और परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूलों पर निर्भर करेगा।

ऐसे में अभिभावकों को अपने जिले के स्कूल या जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) की ओर से जारी निर्देश जरूर जांच लेने चाहिए। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर हर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी होने का दावा नहीं किया जा सकता।

30 अक्टूबर को यूपी के किन जिलों में स्कूल बंद रहेंगे?

बुलंदशहर

बुलंदशहर में यूपी पीईटी परीक्षा 2026 के मद्देनजर 30 अक्टूबर को सभी स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह छुट्टी उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों, कॉलेजों और महाविद्यालयों पर लागू होगी। परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए शिक्षक और कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्व निभाएंगे।

गोरखपुर

गोरखपुर में भी पीईटी 2026 परीक्षा को देखते हुए 30 अक्टूबर को शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं।

लखनऊ

लखनऊ में पीईटी परीक्षा 2026 के लिए 30 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यहां परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा की व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूलों में परीक्षा के दिन सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित रहेंगी।

बाकी जिलों में क्या सभी स्कूल बंद रहेंगे?

पीईटी 2026 परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल होने वाले स्कूलों में परीक्षा के दौरान सामान्य शिक्षण कार्य स्थगित रह सकता है। लेकिन परीक्षा जिन जिलों में हो रही है, वहां के सभी स्कूलों में छुट्टी होगी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

कल कितने बजे होगी PET परीक्षा?

UPSSSC PET-2026 परीक्षा 30 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित होगी, जिसका शेड्यूल इस प्रकार है।

एग्जाम शिफ्ट परीक्षा का समय पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक

परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,372 केंद्र बनाए गए हैं और 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।