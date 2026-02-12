Bharat Bandh school college closed state wise update: देशभर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाया गया 24 घंटे का भारत बंद गुरुवार रात 12 बजे से शुरू हो गया है। कई राज्यों में प्रदर्शन और सड़क जाम की खबरों के बीच छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि, क्या आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे?

क्या आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं?

गुरुवार सुबह तक किसी भी राज्य में स्कूल-कॉलेज बंद करने का राष्ट्रीय स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अधिकांश राज्यों ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित नहीं किया है। यानी फिलहाल ज्यादातर जगहों पर स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।

हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ जिलों में प्रशासन या स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल के आधिकारिक नोटिस, व्हाट्सऐप ग्रुप या वेबसाइट पर नजर रखें।

भारत बंद की राज्यवार ताजा अपडेट

दिल्ली और NCR

दिल्ली शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकारी और निजी स्कूल निर्धारित समय पर खुले हैं। परिवहन बाधित होने की स्थिति में अभिभावकों को स्कूल से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश

राज्य में स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से चल रहे हैं। कक्षाएं स्थगित करने को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश नहीं है।

पंजाब

राज्य सरकार ने अवकाश की घोषणा नहीं की है। संस्थान अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल पढ़ाई जारी है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के सरकारी और निजी स्कूल खुले हैं। बंद को लेकर कोई व्यापक आदेश नहीं।

राजस्थान

राज्य में शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य हैं। स्कूल बंद करने का कोई निर्देश नहीं।

पश्चिम बंगाल

राज्यभर में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा नहीं की गई है।

तमिलनाडु

चेन्नई सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और कॉलेज खुले हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है

केरल, ओडिशा और कर्नाटक

इन राज्यों में ट्रेड यूनियनों की भागीदारी अधिक रहने की संभावना है। कुछ जिलों में यातायात बाधित हो सकता है। हालांकि, अभी तक राज्य स्तर पर स्कूल-कॉलेज बंद करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। कर्नाटक के कुछ जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

भारत बंद क्यों बुलाया गया है?

यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—जैसे INTUC, AITUC, HMS और CITU—द्वारा बुलाया गया है। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

2025 में लागू होने वाले चार नए लेबर कोड वापस लेने की मांग

निजीकरण (Privatisation) का विरोध

वेतन और रोजगार सुरक्षा से जुड़े मुद्दे

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता

ड्राफ्ट सीड बिल, बिजली संशोधन बिल और SHANTI एक्ट को वापस लेने की मांग

ट्रेड यूनियनों का दावा है कि 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस बंद में शामिल हो सकते हैं और देशभर में 1,000 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन की योजना है। किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया है।

छात्रों और अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट/नोटिस और आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखें

परिवहन सेवाओं की स्थिति पहले जांच लें

यदि रास्ते में प्रदर्शन या जाम की सूचना हो तो स्कूल प्रशासन से संपर्क करें

छोटे बच्चों को भेजने से पहले स्थानीय हालात की पुष्टि करें

किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें

फिलहाल देश के अधिकांश हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थिति बदल सकती है।

Bharat Bandh FAQ

Q1. क्या आज पूरे भारत में स्कूल बंद हैं?

A. नहीं, अभी तक किसी भी राज्य में स्कूल-कॉलेज बंद करने का राष्ट्रीय आदेश जारी नहीं हुआ है।

Q2. किन राज्यों में ज्यादा असर पड़ सकता है?

A. केरल, ओडिशा और कर्नाटक में बंद का असर अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है।

Q3. क्या ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया गया है?

A. कुछ निजी स्कूल जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन क्लास का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन यह संस्थान के स्तर पर निर्भर करता है।

Q4. भारत बंद कितने समय का है?

A. यह 24 घंटे का बंद है, जो आधी रात से शुरू हुआ है।

Q5. क्या बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा पर असर पड़ेगा?

A. अब तक किसी बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षा को स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट चेक करते रहना चाहिए।

Jansatta Education Expert Conclusion

देशव्यापी भारत बंद के बावजूद फिलहाल अधिकांश राज्यों में स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले हैं। हालांकि, स्थानीय स्तर पर यातायात और परिवहन प्रभावित हो सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और सतर्क रहें।