School Holidays October 2026: अक्टूबर 2026 में स्कूली छात्रों को गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा और अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों के कारण कई छुट्टियां मिलेंगी। हालांकि, सभी राज्यों में छुट्टियों की संख्या और अवधि एक जैसी नहीं होगी। कुछ राज्यों में केवल त्योहार वाले दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लंबी फेस्टिवल/ऑटम ब्रेक घोषित किया गया है।

इस साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2026 को शुक्रवार और दशहरा/विजयादशमी 20 अक्टूबर 2026 को मंगलवार को है। वहीं दीवाली 8 नवंबर 2026 को पड़ रही है, इसलिए उसकी मुख्य स्कूल छुट्टियां अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगी।

अक्टूबर 2026 में कब-कब रहेगी स्कूलों की छुट्टी?

तारीख दिन अवसर 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार गांधी जयंती 18 अक्टूबर 2026 रविवार दशहरा/दुर्गा पूजा से जुड़े क्षेत्रीय आयोजन 19 अक्टूबर 2026 सोमवार महाष्टमी/आयुध पूजा, कई राज्यों में अवकाश 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार दशहरा/विजयादशमी 21 अक्टूबर 2026 बुधवार कुछ राज्यों में विजयादशमी/अतिरिक्त अवकाश 26 अक्टूबर 2026 सोमवार पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा/अतिरिक्त अवकाश

2 अक्टूबर और 20 अक्टूबर क्रमशः गांधी जयंती और दशहरा के प्रमुख अवकाश हैं। बाकी छुट्टियां राज्य और स्कूल के कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

Telangana School Holidays 2026: तेलंगाना में लंबी दशहरा छुट्टी

तेलंगाना में अक्टूबर की सबसे लंबी स्कूल छुट्टियों में से एक देखने को मिल सकती है। उपलब्ध स्कूल शेड्यूल के अनुसार, दशहरा अवकाश 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक है। इस दौरान 18 अक्टूबर को सद्दुला बथुकम्मा, 19 अक्टूबर को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी जैसे त्योहार पड़ रहे हैं।

यानी तेलंगाना के छात्रों को दशहरा के आसपास करीब 13 दिन का ब्रेक मिल सकता है। हालांकि अंतिम तारीख और स्कूल दोबारा खुलने की स्थिति संबंधित स्कूल के कैलेंडर से जांचना जरूरी है।

Andhra Pradesh School Holidays: 10 से 21 अक्टूबर तक दशहरा ब्रेक

आंध्र प्रदेश में उपलब्ध शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार दशहरा अवकाश 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक बताया गया है। इस अवधि में दुर्गा पूजा और विजयादशमी से जुड़े कई दिन शामिल हैं।

हालांकि, राज्य सरकार की सार्वजनिक छुट्टी सूची और स्कूल शिक्षा विभाग का अवकाश कैलेंडर अलग हो सकता है। इसलिए अभिभावकों को अपने स्कूल की ओर से जारी नोटिस को अंतिम मानना चाहिए।

West Bengal School Holidays: दुर्गा पूजा पर सबसे लंबा ब्रेक

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के कारण अक्टूबर में लंबी छुट्टी रहेगी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के कैलेंडर में 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक दुर्गा पूजा से जुड़ा अवकाश दिया गया है। इसमें महाचतुर्थी से लेकर अतिरिक्त दिनों और लक्ष्मी पूजा तक की छुट्टियां शामिल हैं।

राज्य के अन्य सरकारी अवकाश रिकॉर्ड में भी 19 अक्टूबर महाष्टमी, 20 अक्टूबर महानवमी और 21 अक्टूबर दशमी दर्ज हैं। इस वजह से पश्चिम बंगाल में छात्रों को अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में लंबा फेस्टिव ब्रेक मिल सकता है।

Tamil Nadu School Holidays: आयुध पूजा और विजयादशमी की छुट्टी

तमिलनाडु में स्कूलों की तिमाही परीक्षा के बाद 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक ब्रेक बताया गया है और स्कूल 5 अक्टूबर को दोबारा खुलने हैं। इसके बाद 19 अक्टूबर को आयुध पूजा और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के कारण फिर छुट्टी रहेगी। इसलिए तमिलनाडु के छात्रों को अक्टूबर की शुरुआत और दशहरा के दौरान अलग-अलग छुट्टियां मिलेंगी।

Maharashtra School Holidays 2026: दो प्रमुख छुट्टियां

महाराष्ट्र के लिए उपलब्ध 2026 अवकाश कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में दो प्रमुख त्योहारों पर छुट्टी है:

तारीख छुट्टी 2 अक्टूबर गांधी जयंती 20 अक्टूबर दशहरा/विजयादशमी

2 अक्टूबर शुक्रवार होने के कारण शनिवार-रविवार की नियमित छुट्टी वाले स्कूलों में तीन दिन का वीकेंड बन सकता है। महाराष्ट्र में दीवाली की मुख्य छुट्टियां अक्टूबर में नहीं, बल्कि नवंबर में होंगी।

Kerala School Holidays: 19 से 21 अक्टूबर तक पूजा अवकाश

केरल के स्कूल कैलेंडर में अक्टूबर के लिए 20 अक्टूबर को महानवमी और 21 अक्टूबर को विजयादशमी/विद्यारंभम का अवकाश है। कई शिक्षण संस्थान 19 अक्टूबर को आयुध पूजा/महाअष्टमी के कारण भी छुट्टी रख सकते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी है।

Karnataka School Holidays 2026: दशहरा और मैसूरु दशहरा

कर्नाटक में दशहरा का विशेष महत्व है, जो सरकारी अवकाश सूची में 18 अक्टूबर सप्तमी, 19 अक्टूबर महाष्टमी और 20 अक्टूबर महानवमी दर्ज हैं। वहीं मैसूरु दशहरा 11 से 21 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा और विजयादशमी/जम्बू सवारी 21 अक्टूबर को होगी।

Odisha School Holidays: दुर्गा पूजा और दशहरा पर अवकाश

ओडिशा के 2026 सरकारी अवकाश कैलेंडर में अक्टूबर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 17 अक्टूबर महासप्तमी, 19 अक्टूबर महानवमी और 20 अक्टूबर विजयादशमी दर्ज हैं। राज्य में दुर्गा पूजा और दशहरा बड़े क्षेत्रीय त्योहार हैं, इसलिए स्कूलों में त्योहार के आसपास अतिरिक्त अवकाश का शेड्यूल संबंधित शिक्षा विभाग/स्कूल के कैलेंडर पर निर्भर करेगा।

Uttar Pradesh School Holidays 2026

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की प्रमुख छुट्टियों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 20 अक्टूबर महानवमी तथा 21 अक्टूबर विजयादशमी शामिल हैं। 20 अक्टूबर मंगलवार और 21 अक्टूबर बुधवार है, इसलिए इन तारीखों के आसपास स्कूलों की अतिरिक्त छुट्टी का निर्णय संबंधित स्कूल/जिला शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार होगा।

Delhi-NCR School Holidays: दशहरा पर छुट्टी

दिल्ली में अक्टूबर के प्रमुख अवकाशों में गांधी जयंती और दशहरा शामिल हैं। केंद्रीय अवकाश सूची में 18 अक्टूबर दशहरा सप्तमी, 19 अक्टूबर महाअष्टमी और 20 अक्टूबर महानवमी/दशहरा दर्ज हैं।

हालांकि दिल्ली-एनसीआर के निजी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल अपने वार्षिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों को अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को स्कूल की ओर से जारी सर्कुलर देखना चाहिए।

छात्रों और अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

अक्टूबर में छुट्टियों की संख्या देखकर यात्रा या अन्य कार्यक्रम तय करने से पहले स्कूल का आधिकारिक कैलेंडर जरूर देखें। एक ही राज्य में सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड अलग-अलग अकादमिक कैलेंडर अपना सकते हैं। परीक्षा, स्थानीय अवकाश या स्कूल के कार्यदिवस के कारण छुट्टियों में बदलाव भी हो सकता है।