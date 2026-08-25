School Holidays August 2026: अगस्त 2026 का आखिरी सप्ताह स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों से भरा रहने वाला है। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी, ओणम और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियों की तारीखें राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित स्कूल के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस जरूर देखना चाहिए।

26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद की छुट्टी

बुधवार, 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाई जाएगी। यह पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस की याद में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। कई राज्यों में इस अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। हालांकि, किसी विशेष स्कूल में छुट्टी है या नहीं, इसकी पुष्टि स्कूल के आधिकारिक सर्कुलर से करनी चाहिए।

केरल में ओणम के कारण स्कूल बंद

26 अगस्त को ही ओणम का प्रमुख पर्व भी है। केरल में इस अवसर पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ओणम मुख्य रूप से केरल और मलयाली समुदाय का प्रमुख त्योहार है। राज्य के अलावा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी स्कूल अपने स्थानीय कैलेंडर के अनुसार ओणम की छुट्टी दे सकते हैं।

28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी

शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन स्कूल बंद रहने की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के चलते स्कूल अवकाश का प्रावधान अलग हो सकता है।

छात्रों को मिल सकती है लंबी छुट्टी

इस सप्ताह 26 अगस्त को बुधवार और 28 अगस्त को शुक्रवार को त्योहारों के कारण छुट्टी होने से छात्रों को कुछ जगहों पर बीच में एक दिन की कक्षाओं के बाद फिर अवकाश मिल सकता है। वहीं, जिन स्कूलों में स्थानीय त्योहारों या अन्य कारणों से अतिरिक्त छुट्टी है, वहां ब्रेक और लंबा हो सकता है।

हालांकि, इसे पूरे देश के स्कूलों के लिए एक समान छुट्टी सूची नहीं माना जा सकता। अलग-अलग बोर्ड, राज्य सरकार और स्कूल प्रबंधन अपने-अपने कैलेंडर के आधार पर छुट्टियां तय कर सकते हैं।

अगस्त 2026 में प्रमुख स्कूल छुट्टियां

तारीख त्योहार/अवसर संभावित स्थिति 26 अगस्त ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कई राज्यों में स्कूल बंद 26 अगस्त ओणम/थिरुवोनम केरल में अवकाश 28 अगस्त रक्षाबंधन उत्तर भारत के कई राज्यों में अवकाश

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

ऊपर दी गई सूची सामान्य जानकारी के लिए है। स्कूल खुलने या बंद रहने की अंतिम जानकारी संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन या स्कूल की ओर से जारी नोटिस से ही मान्य होगी। अभिभावक स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप, वेबसाइट या आधिकारिक सर्कुलर पर नजर रखें।