देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए 9 जुलाई को कई राज्यों के जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।

हालांकि दिल्ली, नोएडा, मुंबई और पुणे में फिलहाल सभी स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इन शहरों में किसी प्रकार की सामूहिक छुट्टी घोषित नहीं की गई है। यदि कोई स्कूल अलग से अवकाश घोषित करता है, तो उसकी सूचना संबंधित संस्थान की ओर से दी जाएगी।

किन राज्यों में स्कूल बंद हैं?

भारी बारिश और खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अलग-अलग कक्षाओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें गाजियाबाद में कक्षा 1 से 12 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे और मथुरा और हाथरस में कक्षा 8 तक के छात्रों की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने अभिभावकों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है।

उत्तराखंड: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद उत्तराखंड के तीन जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

इन जिलों में देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल शामिल हैं। यहां सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।

केरल: केरल में लगातार बारिश और संभावित भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने निम्न जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसमें वायनाड, कोझिकोड, और मलप्पुरम शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है।

कर्नाटक: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में भारी बारिश का असर जारी है। प्रशासन ने होसानगर और सागर तालुकों में स्कूलों की छुट्टी जारी रखने का फैसला किया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है।

दिल्ली, नोएडा, मुंबई और पुणे में क्या स्थिति है?

बारिश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नोएडा में स्कूलों के लिए कोई सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल अपने नियमित समय के अनुसार संचालित होंगे।

इसी तरह मुंबई और पुणे में भी स्कूल खुले रहेंगे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि क्षेत्र के लिए जारी मौसम चेतावनी का स्तर कम होने के बाद स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

राज्यवार स्कूल बंद होने की पूरी सूची

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में कक्षा 12 तक स्कूल बंद, मथुरा और हाथरस में कक्षा 8 तक छुट्टी उत्तराखंड देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सभी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद केरल वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में स्कूल और कॉलेज बंद कर्नाटक शिवमोग्गा जिले के होसानगर और सागर तालुक में स्कूल बंद दिल्ली स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे नोएडा स्कूल नियमित रूप से खुले रहेंगेॉ मुंबई स्कूल नियमित रूप से खुले रहेंगे पुणे स्कूलों में नियमित पढ़ाई जारी

अभिभावकों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को जिला प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यदि मौसम की स्थिति और खराब होती है तो संबंधित जिलों में छुट्टियों को लेकर नए आदेश जारी किए जा सकते हैं।