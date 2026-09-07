Delhi School Holiday 2026: दिल्ली में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी में शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने BRICS Summit की तैयारियों और इससे जुड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। छुट्टी का आदेश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी लागू होगा।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी 5 सितंबर के सर्कुलर में निदेशालय के अधीन आने वाले स्कूलों और कार्यालयों में 11 सितंबर को अवकाश रखने की बात कही गई है। ऐसे में दिल्ली के विद्यार्थियों और अभिभावकों को शुक्रवार की स्कूल गतिविधियों को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी।

11 सितंबर को दिल्ली के स्कूल क्यों बंद रहेंगे?

दिल्ली में 11 सितंबर की छुट्टी का मुख्य कारण 18वां ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा, वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य लॉजिस्टिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ऐसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान राजधानी के कई हिस्सों में यातायात और आवाजाही प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसी वजह से स्कूलों को बंद रखने का फैसला छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ शहर पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किन स्कूलों में रहेगी छुट्टी?

शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार 11 सितंबर को छुट्टी का दायरा व्यापक है। इसमें शामिल हैं:

दिल्ली के सरकारी स्कूल

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल

मान्यता प्राप्त निजी स्कूल

निदेशालय के अधीन कार्यालय

इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चे के स्कूल के स्तर को लेकर अलग से छुट्टी की पुष्टि के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि, स्कूलों की ओर से जारी स्थानीय सूचना या ग्रुप अपडेट को भी जरूर देख लेना उपयोगी रहेगा।

BRICS Summit के कारण दिल्ली में बढ़ेगी सुरक्षा

नई दिल्ली में होने वाले BRICS Summit को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ाया जा रहा है। विदेशी मेहमानों और शीर्ष नेताओं की आवाजाही के लिए विशेष रूट और सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी में आयोजन से पहले मोटरकेड रिहर्सल भी की गई है। इसके चलते दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और आवाजाही में बदलाव देखने को मिल सकता है।

35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक का असर

ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन की योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 डायवर्जन प्वाइंट्स के जरिए 35 से ज्यादा सड़कों पर यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। इनमें सेंट्रल और साउथ दिल्ली के कई महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। ऐसे में 11 सितंबर को स्कूल भले बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक प्लान और रूट डायवर्जन का ध्यान रखना होगा।

ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल

ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जाम की स्थिति को वास्तविक समय में समझना और जरूरत पड़ने पर तुरंत ट्रैफिक प्रबंधन करना है। यह व्यवस्था खासतौर पर उन इलाकों में उपयोगी हो सकती है जहां विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक का दबाव अचानक बढ़ सकता है।

12 और 13 सितंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे?

11 सितंबर की छुट्टी के बाद 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार है। इसलिए नियमित स्कूल कैलेंडर के अनुसार शनिवार-रविवार की छुट्टी भी रहेगी। इसका मतलब यह है कि कई विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन स्कूल नहीं जाना होगा। हालांकि, जिन स्कूलों में शनिवार को नियमित कक्षाएं होती हैं, वहां अभिभावकों को अपने स्कूल के कैलेंडर या आधिकारिक सूचना की जांच कर लेनी चाहिए।

छात्रों और अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

छुट्टी के कारण छात्रों को किसी परीक्षा, असाइनमेंट या स्कूल कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी लेनी हो तो वे स्कूल की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें। खासतौर पर उन विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए जिनकी 11 सितंबर को कोई परीक्षा, प्रैक्टिकल या अन्य निर्धारित गतिविधि थी। इसके अलावा, यदि 11 सितंबर के आसपास किसी जरूरी काम से दिल्ली में यात्रा करनी है तो ट्रैफिक डायवर्जन और संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा।