Odisha SC ST Students Fee Waiver: ओडिशा सरकार ने सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने निर्देश दिया है कि इन वर्गों के छात्रों को एडमिशन के समय फीस जमा नहीं करनी होगी। यह फैसला खास तौर पर उन मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो कठिन प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बावजूद दाखिले के समय फीस का इंतजाम नहीं कर पाते।

एडमिशन के समय नहीं देनी होगी फीस

सरकारी रिलीज के मुताबिक, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के समय किसी तरह की फीस जमा नहीं करनी होगी। यह सुविधा एडमिशन के बाद भी छह महीने तक जारी रहेगी। यानी छात्रों को दाखिले के तुरंत बाद फीस की व्यवस्था करने का दबाव नहीं रहेगा।

सरकार का यह कदम उन छात्रों की आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जो नीट या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद भी फीस का इंतजाम नहीं कर पाते।

छह महीने तक फीस जमा करने से राहत

मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, एससी-एसटी छात्रों को एडमिशन के समय और उसके बाद छह महीने तक फीस जमा नहीं करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप मिलने तक फीस भुगतान के लिए समय मिल सकेगा। इससे उन विद्यार्थियों को विशेष फायदा हो सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जिन्हें दाखिले के समय एकमुश्त राशि की जरूरत पड़ती है।

सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन

फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। इसलिए छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि फीस माफी/फीस स्थगन से जुड़े विस्तृत नियम गाइडलाइन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। गाइडलाइन में पात्रता, फीस की श्रेणियों और कॉलेज स्तर पर प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी स्पष्ट की जा सकती है।

गरीब और मेधावी छात्रों को मिलेगा फायदा

ओडिशा सरकार का कहना है कि कई मेधावी SC और ST छात्र प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने के बावजूद आर्थिक परेशानी के कारण दाखिले के समय मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को तत्काल फीस जमा करनी पड़ती है, जबकि उनकी छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता बाद में मिल सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी अंतर को कम करना है, ताकि आर्थिक समस्या की वजह से किसी योग्य छात्र का मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में प्रवेश प्रभावित न हो।

मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना होगा आसान

मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला छात्रों के लिए करियर का बड़ा अवसर होता है। लेकिन एडमिशन के समय फीस, हॉस्टल, किताबों और अन्य खर्चों का बोझ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है।

ओडिशा सरकार का यह फैसला कम से कम शुरुआती फीस भुगतान के दबाव को कम करेगा। छात्रों को छह महीने तक फीस जमा करने से राहत मिलने से उन्हें अपनी छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

इस फैसले के बाद एससी और एसटी वर्ग के मेडिकल और इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। दाखिले से जुड़े जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना उपयोगी होगा।

साथ ही, कॉलेज में एडमिशन के समय संबंधित संस्थान से यह जरूर पूछें कि नई व्यवस्था के तहत फीस भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। जब तक विस्तृत सरकारी गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम नियम नहीं मानना चाहिए।

क्यों अहम है ओडिशा सरकार का यह फैसला?

इस फैसले की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश में सफल होना ही अंतिम चुनौती नहीं है। कई छात्रों के लिए दाखिले के समय फीस का इंतजाम करना भी बड़ी समस्या हो सकता है।

ओडिशा सरकार ने इसी आर्थिक बाधा को कम करने की दिशा में कदम उठाया है। SC-ST वर्ग के मेधावी छात्रों को एडमिशन के समय और अगले छह महीने तक फीस जमा करने से राहत मिलने से वे अपनी पढ़ाई शुरू करने पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।