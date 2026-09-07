SBI Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में बड़े स्तर पर नियुक्तियों और शाखा विस्तार की योजना बनाई है। एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी के मुताबिक बैंक इस वित्त वर्ष में करीब 11,000 से 12,000 कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। इनमें अधिकारी और क्लेरिकल कैडर दोनों शामिल होंगे। इसके साथ ही बैंक अपने नेटवर्क में करीब 200 से 250 नई शाखाएं जोड़ने की तैयारी कर रहा है।

12 हजार लोगों की भर्ती की तैयारी

एसबीआई चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने पीटीआई के साथ बातचीत में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान बैंक लगभग 11,000 से 12,000 नियुक्तियों के साथ साल खत्म करने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि वास्तविक संख्या रिटायरमेंट और बैंक की बदलती जरूरतों के आधार पर ऊपर-नीचे हो सकती है। भर्ती में ऑफिसर और क्लेरिकल कैडर दोनों को शामिल किया जाएगा।

यह खबर उन उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो SBI Clerk, SBI PO और बैंकिंग सेक्टर की अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि 12,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया या आधिकारिक नोटिफिकेशन की घोषणा इस बयान में नहीं की गई है। संबंधित भर्ती के लिए SBI की अलग अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

आईटी पदों पर भर्ती क्यों कम होगी?

एसबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में बड़े स्तर पर भर्ती की थी। चेयरमैन के अनुसार बैंक ने पिछले साल करीब 1,500 स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की भर्ती की थी। इसलिए इस वित्त वर्ष में आईटी क्षेत्र में उसी स्तर की भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

इसका मतलब यह है कि इस बार प्रस्तावित करीब 12 हजार नियुक्तियों में बैंक की जरूरत के अनुसार अलग-अलग कैडर और भूमिकाएं शामिल हो सकती हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पदों की संख्या, योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी।

SBI खोलेगा इतनी नई शाखाएं

भर्ती के साथ एसबीआई अपने बैंकिंग नेटवर्क को भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। बैंक चालू वित्त वर्ष में करीब 200 से 250 नई शाखाएं जोड़ सकता है। इससे बैंक की भौतिक मौजूदगी बढ़ाने के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नई शाखाओं का विस्तार होने से बैंक के संचालन के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत भी पैदा हो सकती है। इसी व्यापक जरूरत को देखते हुए SBI ने इस वित्त वर्ष में हजारों नियुक्तियों का अनुमान जताया है।

पिछले साल एसबीआई ने कितनी भर्तियां की थीं?

एसबीआई की वित्त वर्ष 2025-26 की भर्ती तस्वीर भी काफी बड़ी रही। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 4,640 अधिकारियों, 19,340 एसोसिएट्स और 1,653 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की भर्ती की थी। इस तरह कुल नियुक्तियों की संख्या 25,633 रही। मार्च 2026 तक SBI का कुल कर्मचारी आधार 2.45 लाख से अधिक था।

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

अगर आप एसबीआई में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी मजबूत करना फायदेमंद हो सकता है। खासकर एसबीआई, पीओ, एसबीआई क्लर्क और बैंकिंग से जुड़ी अन्य परीक्षाओं के लिए सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी और कंप्यूटर से जुड़े विषयों पर पकड़ मजबूत करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 हजार नियुक्तियों की खबर को भर्ती नोटिफिकेशन न समझें। आवेदन की तारीख, पदवार वैकेंसी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और फीस जैसी जानकारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।