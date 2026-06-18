स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे 18 जून 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इस भर्ती का इंतजार कर रहे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई पीओ भर्ती 2026 में अप्लाई करने की प्रक्रिया, डायरेक्ट लिंक और अन्य जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

SBI PO 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

भर्ती का नाम: SBI Probationary Officer (PO) 2026

संगठन: State Bank of India

पद: प्रोबेशनरी ऑफिसर

आवेदन मोड: ऑनलाइन

चयन प्रक्रिया: प्रीलिम्स, मेन्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू

SBI PO 2026 योग्यता

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Bachelor’s Degree) होना आवश्यक है। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे नोटिफिकेशन में दी गई शर्तें पूरी करें।

आयु सीमा: इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

SBI PO भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा:

पहला चरण- प्रारंभिक परीक्षा

दूसरा चरण- मुख्य परीक्षा

तीसरा चरण- साइकोमेट्रिक टेस्ट

चौथा चरण – ग्रुप एक्सरसाइज

पांचवा चरण- इंटरव्यू

SBI PO 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज के नीचे “Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Current Openings” विकल्प चुनें।

स्टेप 4. “Recruitment of Probationary Officers (PO) 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और “Apply Online” पर क्लिक करें।

स्टेप 6. रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन डिटेल बनाएं।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें।

स्टेप 8. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन आदि)

स्टेप 9. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें

स्टेप 10. फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।