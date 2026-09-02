SBI PO Prelims Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में शामिल उम्मीदवार अब अपना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बैंक की भर्ती वेबसाइट पर प्रीलिम्स में उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए अंकों की जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है।

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 1 और 2 अगस्त 2026 को ऑनलाइन मोड में किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम 2026 में शामिल होंगे। आधिकारिक रिजल्ट पीडीएफ में मेन्स के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। मेन्स परीक्षा की संभावित तारीख 12 सितंबर 2026 है।

इतने उम्मीदवार मेन्स के लिए शॉर्टलिस्ट

एसबीआई द्वारा जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार, 15,802 उम्मीदवारों को एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना होगा। एसबीआई पीओ भर्ती में प्रीलिम्स के बाद अब मेन्स और फिर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026 में कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए एक घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा में तीन सेक्शन अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक योग्यता, और तार्किक क्षमता थे।

SBI PO Scorecard 2026 में क्या मिलेगा?

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड में उम्मीदवार अपने प्रदर्शन की जानकारी देख सकते हैं। इसमें परीक्षा में प्राप्त अंकों और संबंधित परिणाम की जानकारी मिलेगी। उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन से जुड़े अंक और कुल प्राप्त अंक जैसी जानकारी ध्यान से जांचनी होगी।

SBI PO Prelims Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1: SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर Careers सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: Recruitment of Probationary Officers से संबंधित लिंक खोजें।

स्टेप 4: SBI PO Preliminary Examination Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर चेक करें।

स्टेप 6: इसके बाद Marks Secured by the Candidates in Preliminary Examination वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 7: मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करके स्कोरकार्ड देखें।

स्टेप 8: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

SBI PO Main Exam 2026 कब होगा?

प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों के लिए एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम 2026 की संभावित तारीख 12 सितंबर 2026 है। SBI की आधिकारिक रिजल्ट PDF में भी मेन्स परीक्षा की टेंटेटिव डेट 12.09.2026 दी गई है। इसलिए जिन उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट में है, उन्हें अब बिना समय गंवाए मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

मेन्स की तैयारी में किन बातों पर दें ध्यान?

एसबीआई पीओ मेन्स परीक्षा प्रीलिम्स की तुलना में अधिक व्यापक होती है। ऐसे में उम्मीदवारों को सिर्फ सामान्य प्रश्नों की तैयारी करने के बजाय अपनी रणनीति को मेन्स पैटर्न के अनुसार बनाना चाहिए।खास तौर पर बैंकिंग और करेंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, अंग्रेजी और अन्य संबंधित हिस्सों की नियमित तैयारी जरूरी है। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और मॉक टेस्ट हल करने से समय प्रबंधन बेहतर किया जा सकता है।

SBI PO Recruitment 2026: कितने पदों पर भर्ती?

एसबीआई पीओ भर्ती 2026 के माध्यम से कुल 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर नियुक्ति की जानी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए बैंक ने विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 जारी की थी।

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