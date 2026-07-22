स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने SBI PO 2026 प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 01 और 02 अगस्त को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा कुल 1500 रिक्तियों के लिए आयोजित होगी और यह एग्जाम चयन प्रक्रिया का पहला चरण होगा।

12 लाख से अधिक कैंडिडेट देंगे परीक्षा

बता दें कि इस साल SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस एग्जाम में कुल 12,14,076 कैंडिडेट शामिल होंगे। यह सभी कैंडिडेट अपना प्रीलिम्स कॉल लेटर ऊपर दी गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा।

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एडमिट कार्ड में मिलेगी यह जानकारी

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उन्हें अपने हॉल टिकट में एग्जाम की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर और एग्जाम के दिन के जरूरी दिशानिर्देश जैसी जरूरी जानकारी होगी।

कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पर एक वैलिड फोटो ID प्रूफ के साथ SBI PO प्रीलिम्स कॉल लेटर की एक प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी।

कैंडिडेट को हॉल टिकट डाउनलोड करने के तुरंत बाद उस पर दी गई सभी जानकारी को वेरिफाई करना है और अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो SBI को रिपोर्ट करना है।

SBI PO 2026 Prelims Admit Card: How to Download?

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें।

स्टेप 1. एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर ही careers सेक्शन पर क्लिक करें। अब Current Openings पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब दूसरे नंबर पर ही DOWNLOAD ONLINE EXAM CALL LETTER लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब एक नई विंडो ओपन होगी। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर Log in पर क्लिक करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

SBI PO 2026 Timeline