SBI PO Mains Admit Card 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 के मेन्स चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल की है, वे अब मेन्स एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मेन्स परीक्षा 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा।

SBI PO Mains Admit Card 2026 को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

12 सितंबर को होगी SBI PO मेन्स परीक्षा

एसबीआई पीओ भर्ती के दूसरे चरण यानी मेन्स परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाना है। प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार ही इस चरण में शामिल होंगे। मेन्स परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरण ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू से जुड़ा होगा। अंतिम चयन में विभिन्न चरणों के प्रदर्शन को निर्धारित नियमों के अनुसार महत्व दिया जाएगा।

SBI PO Mains Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Careers/Join SBI सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. SBI PO Recruitment 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मेन्स एडमिट कार्ड/Call Letter डाउनलोड लिंक चुनें।

स्टेप 5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 6. पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा भरें।

स्टेप 7. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर SBI PO Mains Call Letter दिखाई देगा।

स्टेप 8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर जांचें

कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को केवल प्रिंट निकालने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियां चेक करना जरूरी है।

खास तौर पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो और हस्ताक्षर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा से संबंधित निर्देश, परीक्षा केंद्र का कोड, यदि दिया गया हो आदि की जांच जरूरी है। किसी जानकारी के गलत होने या कोई त्रुटि होने पर उम्मीदवार को बैंक की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

SBI PO Mains Exam Pattern 2026

एसबीआई पीओ मेन्स परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक, दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रावधान रहता है। उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के साथ-साथ समय प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

मेन्स परीक्षा में मुख्य रूप से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस/इकोनॉमी/बैंकिंग नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश लैंग्वेज का वर्णनात्मक टेस्ट भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा है।

सेक्शन प्रश्न अंक समय रीजनिंग और कंप्यूटर योग्यता 40 प्रश्न 60 अंक 50 मिनट डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या 30 प्रश्न 60 अंक 45 मिनट सामान्य जागरूकता/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग 60 प्रश्न 60 अंक 45 मिनट अंग्रेजी भाषा 40 प्रश्न 20 अंक 40 मिनट कुल 170 प्रश्न 200 अंक 3 घंटे

इसके बाद वर्णनात्मक परीक्षा होती है, जिसमें 2 प्रश्नों के लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं और इसे पूरा करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

SBI PO Mains Exam में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कॉल लेटर के साथ निर्धारित वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना चाहिए। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि जैसे स्वीकार्य दस्तावेजों में से किसी एक की जरूरत पड़ सकती है।

एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में न जाएं

मेन्स परीक्षा के दिन उम्मीदवार के पास SBI PO Mains Call Letter होना जरूरी है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसलिए अंतिम समय पर वेबसाइट या प्रिंटर संबंधी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार पहले ही इसकी कॉपी निकालकर रख लें।

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र पर ले जाने से बचें। परीक्षा से संबंधित अंतिम निर्देशों के लिए उम्मीदवार अपने कॉल लेटर में दी गई गाइडलाइन को ही प्राथमिकता दें।

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