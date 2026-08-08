स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बैकलॉग वैकेंसी के लिए एक विशेष भर्ती अभियान के तहत 1538 जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 को शुरू हो चुकी है, जो 27 अगस्त, 2026 तक चलेगी। आवेदक SBI के आधिकारिक करियर पोर्टल के जरिए अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह भर्ती खास तौर पर SC, ST और OBC कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसी के लिए है।

याद रखें कि उम्मीदवार सिर्फ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें इस अभियान के तहत भर्ती परीक्षा में सिर्फ एक बार शामिल होने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को आवेदन में चुने गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए तय स्थानीय भाषा की जरूरत को भी पूरा करना होगा।

SBI Clerk Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अगस्त 2026

आवेदन समाप्त होने की तारीख- 27 अगस्त 2026

प्रारंभिक परीक्षा की तारीख- सितंबर में संभावित

मुख्य परीक्षा- अक्टूबर या नवंबर में संभावित

SBI Clerk Recruitment 2026: योग्यता के नियम

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 को, आवेदकों की उम्र कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 28 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों का जन्म 2 अप्रैल 1998 और 1 अप्रैल 2006 के बीच (दोनों तारीखें शामिल) हुआ होना चाहिए। SBI के नियमों के अनुसार योग्य आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट मिलेगी।

SBI Clerk Recruitment 2026: क्या है चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा दक्षता परीक्षा (LLPT) शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों का होगा और इसमें वैकल्पिक-तरीके के सवाल होंगे जिन्हें एक घंटे में पूरा करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें हर गलत जवाब के लिए सवाल के कुल अंकों का एक-चौथाई हिस्सा काट लिया जाएगा।

SBI ने साफ किया है कि अलग-अलग चयन या पूरी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़ाइंग मार्क्स तय नहीं किए जाएंगे और सेक्शन-वाइज मार्क्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा।

जो उम्मीदवार अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं और जिन्होंने 10वीं या 12वीं क्लास में तय लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं की है, उन्हें LLPT देना होगा। इस टेस्ट में संबंधित लोकल लैंग्वेज में पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की स्किल्स को परखा जाएगा।

SBI Clerk Recruitment 2026: कैसे करना है आवेदन

उम्मीदवारों को SBI Careers की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, ज़रूरी जानकारी भरनी होगी, तय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट तरीकों से एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर चालू रखना चाहिए, क्योंकि SBI इन्हीं माध्यमों से ज़रूरी जानकारी भेजेगा।

मौजूदा नोटिफिकेशन के तहत घोषित 1,538 पद एक स्पेशल भर्ती अभियान के तहत बैकलॉग वैकेंसी हैं। उम्मीद है कि SBI रेगुलर जूनियर एसोसिएट वैकेंसी के लिए अलग से नोटिफ़िकेशन जारी करेगा।

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देश में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों की संख्या में भारी कमी आई है। सरकार के आधिकारिक विद्यालय शिक्षा डेटाबेस, यूडीआईएसई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे थे, जहां सिर्फ एक शिक्षक था। 2025-26 में इनकी संख्या घटकर 1,00,843 रह गई। यानी एक साल में ऐसे स्कूलों की संख्या में 3,282 की कमी आई है। यह करीब 3.15 फीसदी की गिरावट है। इस आंकड़े को जुलाई के अंत में राज्यसभा में शिक्षक रिक्तियों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें