SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स), यानी क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9,766 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय भाषा की पात्रता, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

SBI Clerk Recruitment 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पद जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) कुल पद 9,766 आवेदन शुरू 11 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन आयु सीमा 20 से 28 वर्ष चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेन्स और भाषा दक्षता परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in

SBI की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार केवल एक State/UT की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की निर्धारित स्थानीय भाषा में दक्षता जरूरी है।

SBI Clerk Vacancy 2026: 9,766 पदों का ब्योरा

एसबीआई ने इस भर्ती में जूनियर एसोसिएट के कुल 9,766 पद घोषित किए हैं। ये पद अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने राज्य/UT का चुनाव सावधानी से करना होगा। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि SBI ने 2026 में 1,538 बैकलॉग रिक्तियों के लिए अलग स्पेशल भर्ती अभियान भी जारी किया है। 9,766 पदों वाली यह भर्ती उससे अलग है।

SBI Clerk 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना जरूरी है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने राज्य/यूटी के लिए निर्धारित स्थानीय भाषा की पात्रता भी जांचनी चाहिए। भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों के लिए Local Language Proficiency Test (LPT) महत्वपूर्ण चरण है।

SBI Clerk Recruitment 2026 Age Limit

एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए सामान्य आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आयु की गणना और आरक्षित वर्गों के लिए छूट से संबंधित विस्तृत नियम आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवारों को अधिसूचना जरूर पढ़नी चाहिए।

SBI Clerk 2026 Apply Online: ऐसे करें आवेदन

SBI Clerk 2026 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Careers/Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Junior Associate Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. नए उम्मीदवार New Registration पर क्लिक करें।

स्टेप 5. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज और फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 8. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. भरे हुए आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

SBI Clerk 2026 Selection Process

SBI Clerk Recruitment 2026 में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) का टेस्ट शामिल हैं। उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। परीक्षा और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत नियम आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए हैं।

SBI Clerk 2026 Exam Date

एसबीआई ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की तारीखें जारी कर दी हैं। उपलब्ध भर्ती जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 में और मुख्य परीक्षा नवंबर 2026 में आयोजित किया जाना है। परीक्षा की सटीक तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी SBI की ओर से जारी होने वाले आगामी नोटिस में दी जाएगी।

SBI Clerk 2026 Local Language Test क्यों है जरूरी?

एसबीआई क्लर्क भर्ती में उम्मीदवार जिस स्टेट/यूटी के लिए आवेदन करता है, उसके लिए निर्धारित स्थानीय भाषा की जानकारी जरूरी है। उम्मीदवारों को उस भाषा में पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में दक्षता प्रदर्शित करनी पड़ सकती है। इसलिए आवेदन करते समय राज्य और स्थानीय भाषा का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।

SBI Clerk Recruitment 2026: आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरने से पहले निम्न बातों की जांच जरूर कर लें:

केवल एक State/UT के लिए आवेदन करें।

अपनी शैक्षणिक योग्यता की पात्रता जांचें।

आयु सीमा और आयु में छूट के नियम देखें।

संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की पात्रता जांचें।

फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में रखें।

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद रसीद सुरक्षित रखें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट/पीडीएफ सुरक्षित रखें।

केवल SBI की आधिकारिक वेबसाइट से भर्ती संबंधी जानकारी लें।

SBI Clerk Recruitment 2026: 1,538 बैकलॉग पदों से अलग है भर्ती

उम्मीदवारों के लिए यह अंतर समझना जरूरी है। SBI ने 2026 में 1,538 बैकलॉग पदों के लिए अलग स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी शुरू किया है। यह भर्ती मुख्य 9,766 पदों वाली नियमित भर्ती से अलग है। बैकलॉग भर्ती में पात्रता और आवेदन की तारीखें अलग हैं। इसलिए उम्मीदवार आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे जिस भर्ती के लिए पात्र हैं, उसी के नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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