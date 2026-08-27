भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में क्लर्क पद पर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। बैंक की ओर से जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ) के 1538 बैकलॉग पदों पर निकाली गई विशेष भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 27 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है। जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती SC, ST और OBC बैकलॉग वैकेंसी को भरने के लिए Special Recruitment Drive के तहत आयोजित की जा रही है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हुई थी।

1538 पदों का कैटेगरी वाइज ब्योरा

SBI ने कुल 1538 Junior Associate पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। इनमें 207 पद SC, 1219 पद ST और 112 पद OBC कैटेगरी के हैं।

कैटेगरी पद SC 207 ST 1219 OBC 112 कुल 1538

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह सामान्य SBI Clerk भर्ती नहीं, बल्कि SC/ST/OBC बैकलॉग पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान है।

किन राज्यों में हैं सबसे ज्यादा पद?

इस भर्ती में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात में 289, महाराष्ट्र में 165, मध्य प्रदेश में 134, झारखंड में 133, कर्नाटक में 120 और ओडिशा में 111 पद हैं। राजस्थान में 106 पद निर्धारित हैं। दिल्ली के लिए 17, उत्तर प्रदेश के लिए 31 और बिहार के लिए 12 पद हैं। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी केवल लखनऊ सर्किल के तहत है।

कौन कर सकता है आवेदन?

SBI Clerk Junior Associate भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में पढ़ रहे उम्मीदवार भी प्रोविजनली आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन होने पर उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन पास करने का प्रमाण देना होगा। यानी BA, BSc, BCom, BTech, BBA या किसी अन्य विषय से ग्रेजुएशन करने वाले पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे नोटिफिकेशन की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

उम्र सीमा कितनी है?

उम्मीदवार की उम्र 1 अप्रैल 2026 को कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद नहीं होना चाहिए।

आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य निर्धारित श्रेणियों के लिए अलग-अलग आयु छूट लागू है।

आवेदन शुल्क कितना है?

इस विशेष भर्ती में OBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है। वहीं SC, ST, PwBD, Ex-Servicemen और Disabled Ex-Servicemen उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

SBI Clerk Selection Process: कैसे होगा चयन?

SBI Junior Associate पद के लिए चयन तीन चरणों में होगा:

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

निर्दिष्ट स्थानीय भाषा परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद संबंधित राज्य/UT की निर्धारित स्थानीय भाषा का टेस्ट होगा। हालांकि, यदि उम्मीदवार 10वीं या 12वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट से यह साबित कर देता है कि उसने संबंधित स्थानीय भाषा पढ़ी है, तो उसे भाषा परीक्षा से छूट मिल सकती है।

SBI Clerk Prelims Exam Pattern

प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए कुल 1 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में तीन सेक्शन होंगे।

विषय प्रश्न अंक समय अंग्रेजी भाषा 30 30 20 मिनट संख्यात्मक योग्यता 35 35 20 मिनट तर्क क्षमता 35 35 20 मिनट कुल 100 100 60 मिनट

परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत सेक्शन या पूरे प्रीलिम्स के लिए कोई न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं हैं।

कब होगी SBI Clerk परीक्षा?

SBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 में और मुख्य परीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा की निश्चित तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

स्थानीय भाषा की शर्त समझना जरूरी

SBI Clerk भर्ती में जिस राज्य/UT की वैकेंसी के लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा, उसे उस राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक राज्य/UT की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके अलावा चयनित जूनियर एसोसिएट्स के लिए अंतर-राज्य या अंतर-सर्कल स्थानांतरण का सामान्य प्रावधान नहीं है। इसलिए आवेदन करते समय राज्य का चुनाव सोच-समझकर करना बेहद जरूरी है।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट के करियर/मौजूदा रिक्तियां सेक्शन में जाकर इस विशेष भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई ऑफलाइन माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज अंतिम तारीख होने के कारण उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद फीस भुगतान और फॉर्म सबमिशन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। सफल ट्रांजैक्शन के बाद ई-रसीद और आवेदन फॉर्म जनरेट होता है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

1538 बैकलॉग पदों के अलावा SBI Clerk की दूसरी भर्ती भी जारी

उम्मीदवारों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि 1538 पदों वाली यह भर्ती विशेष बैकलॉग भर्ती है। SBI ने इसके अलावा 2026 में Junior Associates की नियमित भर्ती के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए दोनों भर्तियों को एक ही विज्ञापन या एक ही वैकेंसी न समझें।

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