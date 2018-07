SBI Clark Result 2018, राजस्थान पुलिस, आर्मी भर्ती और IBPS RRB एडमिट कार्ड : LIVE UPDATE

SBI Clerk Prelims Result 2018, IBPS RRB Officer Scale Admit Card 2018, RRB Group C and D Exam Date 2018, Rajasthan Police Constable Answer Key at Sarkari Result 2018, IBPS RRB एडमिट कार्ड: SBI Clerk का रिजल्ट आने वाला है। इसका रिजल्ट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा SBI PO प्री का रिजल्ट बैंक जारी चुका है। इसका अब मेन एग्जाम होगा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस ने भी भर्ती निकाली हैं। Rajasthan Police ने नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी किया है। इसके लिए 21 जुलाई 2018 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2018 है। भारतीय सशस्त्र बलों की ग्राउंड फाइटिंग विंग ने भर्ती निकाली है। भर्ती की जानकारी joinindianarmy.nic.in दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह वेकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। जो युवा इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह इस joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।