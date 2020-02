SBI ने जारी किए 8000 पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सर्किल कैडर में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के पद के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एससी / एसटी / एक्सएस / धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने पद के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, वे एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in से एसबीआई क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाना होगा।

अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डीओबी से 15 फरवरी 2020 तक एसबीआई जेए पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप SC / ST / XS / धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए कुछ केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। SBI जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों को जारी करेगा। एसबीआई प्रीलिम्स कॉल लेटर को 11 फरवरी 2020 को अस्थायी रूप से जारी किया जाना है। यह भर्ती देश भर में क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) के 8000 से अधिक खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है।

SBI Clerk PET Admit Card 2020: कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर ‘Training Call Letter (Only for SC/ST/XS/Religious Minority Community Candidates– Those who have opted for Training during Registration’ का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद नई विंडो खुल जाएगी। अब यहां से SBI Clerk PET Admit Card 2019-20 डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App