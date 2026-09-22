SBI Clerk Admit Card 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बैंक ने 21 सितंबर 2026 को प्रीलिम्स कॉल लेटर जारी किया है, जिसके बाद जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट SBI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 परीक्षा 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

26 और 27 सितंबर को होगी परीक्षा

SBI Clerk Prelims 2026 परीक्षा 26 सितंबर और 27 सितंबर को ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा।

विषय प्रश्न अंक समय अंग्रेजी भाषा 30 30 20 मिनट संख्यात्मक योग्यता 35 35 20 मिनट तर्क क्षमता 35 35 20 मिनट कुल 100 100 60 मिनट

हर सेक्शन के लिए 20 मिनट निर्धारित हैं।

SBI Clerk Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. SBI की आधिकारिक वेबसाइट के Careers सेक्शन में जाएं।

स्टेप 2. Current Openings पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Junior Associates (Customer Support & Sales) भर्ती को खोजें।

स्टेप 4. विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2026-27/17 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 5. Prelims Examination Call Letter लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या या रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 7. पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 8. सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 9. हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन डिटेल्स को जरूर जांचें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इन जानकारियों को ध्यान से जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

फोटो

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा शिफ्ट

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का पता

अगर किसी महत्वपूर्ण जानकारी में गंभीर गलती नजर आती है, तो उम्मीदवारों को SBI के आधिकारिक भर्ती चैनल के माध्यम से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड के साथ मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना जरूरी बताया गया है। उपलब्ध निर्देशों में आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र शामिल हैं। हालांकि, उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ही अंतिम मानें।

SBI Clerk भर्ती में कितने पद हैं?

एसबीआई क्लर्क 2026 भर्ती अभियान के तहत 9,766 जूनियर एसोसिएट पदों को भरा जाना है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चली थी। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार करीब 13.1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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