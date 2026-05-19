स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देशभर में 7,150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 20 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट SBI Careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 निर्धारित की गई है।

यह भर्ती विज्ञापन संख्या CRPD/APPR/2026-27/07 के तहत निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रेंटिस नियुक्त किए जाएंगे।

SBI Apprentice Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तिथि
आवेदन शुरू19 मई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि8 जून 2026
फीस भुगतान की अंतिम तिथि 8 जून 2026
परीक्षा तिथिजल्द घोषित होगी

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। भर्ती के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 28 वर्ष

आयु की गणना 30 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

SBI Apprentice Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले SBI Careers की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. इसके बाद “SBI Apprentice Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. अब व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 4. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर प्रश्नपत्र हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

लिखित परीक्षा और भाषा परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा।

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स्टाइपेंड और ट्रेनिंग

एसबीआई अप्रेंटिस एक स्थायी नौकरी नहीं है, बल्कि एक वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि, अप्रेंटिस को अन्य भत्ते और कर्मचारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बैंक द्वारा Apprenticeship Completion Certificate जारी किया जाएगा।