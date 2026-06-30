SBI Apprentice Admit Card 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक भर्ती पोर्टल ibpsreg.ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। SBI अप्रेंटिस भर्ती की लिखित परीक्षा 11 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी।

यह भर्ती अभियान विज्ञापन संख्या CRPD/APPR/2026-27/07 के तहत 7,150 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्ति के लिए चलाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू हुई थी और 15 जून 2026 तक चली थी।

SBI Apprentice Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तारीख नोटिफिकेशन जारी 19 मई 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 19 मई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 एडमिट कार्ड जारी 30 जून 2026 लिखित परीक्षा 11 जुलाई 2026

भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

SBI की इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल 7,150 पदों पर भर्ती की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना चाहिए।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 28 वर्ष

आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

एसबीआई SBI अप्रेंटिस भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

स्थानीय भाषा टेस्ट

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षण

प्रत्येक चरण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

SBI Apprentice Admit Card 2026 में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी।

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा की तिथि

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा शिफ्ट

परीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID Proof) ले जाना अनिवार्य होगा।

SBI Apprentice Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1. SBI के आधिकारिक भर्ती पोर्टल ibpsreg.ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2. SBI Apprentice Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। साथ ही परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।

SBI Apprentice Admit Card 2026 Direct Link