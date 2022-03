SSC MTS Tier 1 Result 2022: SSC MTS 2020 Tier 1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 44680 अभ्यर्थी हुए सफल

SSC MTS Tier 1 Result 2022: SSC MTS 2020 Tier 1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

SSC MTS Tier 1 Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (गैर-तकनीकी) टीयर 1 परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। टीयर 1 परीक्षा में कुल 44680 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से SSC MTS 2020 परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक विभिन्न निर्धारित केंद्र पर हुआ था। परीक्षा सीबीटी मोड में हुई थी. परीक्षा की आंसर-की 14 मार्च 202 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक चली थी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं। अब जल्द ही आयोग टीचर 2 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा।

SSC MTS Tier 1 Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए new gif Image Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination 2020 – Declaration of Result of Computer Based Examination (Paper-I) to call candidates for appearing in Paper-II (Descriptive Paper). के लिंक पर क्लिक करें.

3.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

4.अब रोल नंबर की मदद से अपने नतीजे चेक करें.