Sarkari Result 2022: जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है।

जूनियर क्लर्क के कुल 19 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 दिसंबर 2021 से 20 जनवरी 2022 तक चली थी।

OSSC Jr Clerk Exam 202: यह मांगी गई थी योग्यता

इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पास मांगी गई थी। वहीं आवेदक की अधिकतम उम्र 32 वर्ष निर्धारित की गई थी। आवेदकों के उम्र की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। एससी व एसटी वर्ग के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है।

OSSC Jr Clerk Exam 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे।

OSSC Jr Clerk Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Download the Admission Letter for Preliminary Examination(CBRE) for recruitment to the post of Junior Clerks under Directorate of Fisheries-2019 के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब उसे डाउनलोड करें।