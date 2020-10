Sarkari Naukri Jobs 2020 Live Update: बैंक, SSC, UKPSC समेत इन विभागों में सरकारी नौकरी पाने का मौका

Sarkari Result 2020, Sarkari Naukri Job 2020 Live Update, RRB NTPC, DU First Cut off List 2020, Bihar Recruitment 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC Stenographer Grade C and D Recruitment 2020) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2020 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC Lecturer Recruitment 2020) ने विभिन्न विषय के लिए लेक्चरर पर वैकेंसी निकाली हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 571 पद भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 01 नवंबर है। भारतीय डाक के महाराष्‍ट्र पोस्‍टल सर्कल में पोस्‍टमैन और मल्‍टीटास्किंग के 1300 से अधिक पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्‍छुक उम्‍मीदवार 03 नवंबर से पहले अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), ड्राइवर, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

RRB NTPC Admit Card, Exam Date 2020 Latest Update: Check Here

दरअसल, हम यहां कई क्षेत्रों में निकली विभिन्न पदों पर सरकारी भर्तियों जानकारी दे रहे हैं। जिसके माध्यम से बेरोजगार युवा अपनी योग्यता और पात्रता के हिसाब से मनपसंद नौकरी हासिल कर सके। इस जानकारी में, किस विभाग में कुल खाली पदों की संख्या से लेकर कौन अप्लाई कर सकता है, आवेदन का तरीका और सैलरी तक की डिटेल मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों की पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं।