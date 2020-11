Sarkari Naukri Jobs 2020 LIVE Update: रेलवे, बैंक, UPSC समेत इन विभागों में चल रही सरकारी भर्ती

Sarkari Naukri Jobs 2020 LIVE Update: पदानुसार शैक्षणिक योग्यता

CDIT Recruitment 2020: PHP डेवलपर: CSE / IT / ECE में B.Tech/BE या समकक्ष या MCA.जावा डेवलपर: CSE / IT / ECE में B.Tech/BE या समकक्ष या MCA.एंड्राइड प्रोग्रामर: CSE / IT / ECE में B.Tech/BE या समकक्ष या MCA.यूआई / यूएक्स डेवलपर: कोई भी डिग्री.