Sarkari Naukri-Result 2019 LIVE Updates: सरकारी नौकरियों की है भरमार, यहां करें अप्लाई

खेल कोटे के तहत होगी भर्ती

रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु ने खेल कोटे के तहत भर्तियों के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी 2019 है। यहां कुल 10 पदों पर भर्तियां होंगी। आयु सीमा 18-25 साल रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं - To the Rail Wheel Factory Stadium, Yelahanka, Bangalore 560064. The last date of receipt of application is 23 February 2019. बता दें कि इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी चुकाना होगा।