Sarkari Naukri-Result 2019 LIVE Updates: यहां निकली हैं सरकारी नौकरियां, पाएं पूरी डिटेल

गैर-शैक्षणिक पदों पर बहाली

कमला नेहरु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। यहां जूनियर असिस्टेंट के तीन और एमटीएस कम्प्यूटर लैब के 1 पद पर बहाली होनी है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 साल निर्धारित की गई है। आवेदक अपना आवेदन इस पते पर भेजें - To the Principal, Kamala Nehru College, August Kranti Marg, New Delhi-110049